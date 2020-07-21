「殺童食人魔」殺6童燉湯 ！製成乾屍供人唾棄60年　終將火化

▲泰國連環食童魔判死仍難平眾怒，製成乾屍供人唾棄60多年！（圖／Thai PBS)

圖、文／CTWANT

泰國汶甘府在2017年發生血腥慘案，當時24歲的男子貝里（Paere Jongthong）在吸毒後，竟將一名住在隔壁的老翁開膛破肚，取出他的肝臟準備食用，宣稱這是為了延年益壽，她甚至被稱為泰國人魔，不過說到泰國境內最為人熟知時人魔事件，不得不提到這位連環殺童魔「細偉（Si Quey）」！

▲1940至50年代，華裔男子細偉在當地殺害孩童後，取出他們的肝臟食用，宣稱可以強健身體、長生不老。（圖／Thai PBS)

泰國60多年前爆發恐怖連環殺童案，嫌犯不僅殺人，還會挖出受害者心臟、肝臟、大腦等器官烹煮，駭人行徑引發泰國社會譁然，後來警方逮捕這名歹徒並將他判處死刑，只是對於泰國人來說，判死還不足以伸張正義，他們將犯人的屍體製成乾屍，陳列在法醫博物館中，好讓民眾唾罵發洩情緒，或者拿來當成教育、恐嚇孩童的教材！

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，細偉本名叫做黃利輝，1927年出生於大陸汕頭，曾經參與第二次世界大戰，戰後獨自到泰國謀生，因為泰國移民署工作人員寫錯名字而成為了細偉。

細偉在當地找到搬運工的工作，報導稱由於他相當貧困，長期營養不良導致體型瘦弱，根本使不上力，因此不僅在工人間遭受霸凌，最後還被老闆辭退，後來又被病痛纏身，讓他內心逐漸扭曲，開始相信只有吃下人肉，身體才會變好。

▲近年來有人質疑當年審判有瑕疵，有研究指出被細偉殺害的孩童，身體並沒有任何缺失！（圖／Bangkok Post)

細偉在1954至1958年間，在4個地區連續殺害6名孩童，年齡在5歲至11歲，而且取出心臟、腦部等器官燉湯，行徑令人髮指，在1959年被執行槍決。然而細偉伏法後不但沒有入土為安，反而被製成木乃伊，放在玻璃櫃中「罰站」。

▲細偉伏法後被製成木乃伊，放在玻璃櫃中「罰站」。（圖／Thai PBS)

細偉屍體被注射福馬林，製成乾屍後每2年要打臘防止變質發霉，並存放在曼谷西里拉醫院的醫學博物館中當作教材，也用作警惕世人。他的故事還曾被改編成電影《食人狂魔》（The Man Eater），還有泰國人會用他的故事來嚇不聽話的小孩。

▲西里拉醫院和邦廣中央監獄達成共識，將於23日為細偉舉行火化儀式。（圖／ Khaosod English）

近年來有人質疑細偉當年的審判有許多瑕疵，有研究指出被細偉殺害的3名孩童，身體並沒有任何缺失，質疑食用器官的真實性，甚至認為他不是連續殺童案的真兇，有質疑者甚至認為，由於當年泰國有反華情節，細偉可能只是代罪羔羊，另外也有人認為案件已經過去多年，許多團體請願，呼籲該還給細偉一個人權，讓他能夠安息，西里拉醫院和邦廣中央監獄在13日達成共識，將於23日為細偉舉行火化儀式，遺體不用再放博物館公諸於世。

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