大巨蛋挖投手丘遭疑偷施工　遠雄火爆嗆議員：我小老百姓鬥不過你

▲大巨蛋會勘發現，場內已預留投手丘位置。（圖／記者林敬旻攝）。

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋即將拿到建照，復工有望在即。台北市議會工務委員會7日率團視察大巨蛋，超過16名議員參與。議員質疑投手丘的坑已經挖好、維護牆也在裝設隔熱棉，有包含在14項防災維護工項中嗎？遠雄工地代表不滿批評，稱有人故意要炒作，還槓上民進黨議員簡舒培，「你是議員比較厲害，我一個小老百姓實在鬥不過你啦」！

▲台北市議會工務委員會會勘大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

會勘過程中，國民黨議員徐巧芯表示，上次來的時候沒有裝燈？遠雄代表說明，這是臨時的，有施工上的考量，上次來就有燈。時代力量議員林穎孟接著質疑，上會期投手丘並沒有凹下去，上次是平的，這是公安嗎？真的蠻困惑，差蠻多的，建管處表示，都是地下室的整體結構。

而議員更發現二、三樓上有看到一堆一堆的東西，工地代表說明，這維護牆的隔熱棉。引發議員質疑，這是14項公安嗎？工地代表強調，「帷幕牆是14項工項，隔熱棉當然是帷幕牆的一部分啊」，強調有防火跟隔熱效果，議員你不要顧左右言他。





▲台北市議會工務委員會會勘大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

簡舒培要建管處出面說明，建管處官員回應，帷幕部分必須要有施工工法，先底層、再隔熱，外面鈦板來施作，工序上要延續。簡舒培再問，帷幕牆的隔熱棉是14項公安嗎？建管處說，帷幕牆本來就是14工項，工項不是一次做完。

國民黨議員徐巧芯質疑，「有什麼不是公安嗎？直接排除法好了」、「不然每次都問這個是公安嗎？那個是公安嗎？問不完耶」，聽起來連投手丘都是公安。建管處表示，當初列在地下結構部分，一次去審查。台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩強調，混泥土的剛結構體都是14項工程裡面，本壘板到底做好沒有，結構體好了，可是還要墊、還要鋪沙。

簡舒培表示，沒做會有什麼公安危險？陳世浩說，本來就是同一個工項要做，不是只有一個殼，如果一個殼的話沒有辦法保證安全。無黨籍議員林亮君表示，上次為什麼裝吸音棉，講法是一樣的，說機房要做結構，所以吸音棉要裝上去，結果被抓出來不是公安項目。

▲台北市議會工務委員會會勘大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

議員也批評以前安裝座椅，遠雄工地代表認為，4萬個座位，有人座椅只做9張嗎？，椅子只是擺樣，有人故意要炒作，選樣跟施工有關係嗎？簡舒培再質疑，停工可以選樣嗎？可以擺進來嗎？工地代表不滿表示，有心人士故意要炒作沒有必要，巨蛋蓋完是全台北市民好，大家不要斷章取義，「你是議員比較厲害，我一個小老百姓實在鬥不過你啦」。

簡舒培表示，「你是大財團，我是小議員」。工地代表回擊，你要用唯物辯證法，「我是小小台北市民，你議員比較大，可以到台大、政大開政治課，好不好」，場面相當火爆。



國民黨議員秦慧珠緩頰說，今天不是來吵架的，要考察的項目大家理性溝通，遠雄也不能有火氣跟議員吵起來，並表示，如果這一段大家可以的話，把它刪除，才讓現場氣氛稍微和緩。