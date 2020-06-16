女兒手機交友遇變態！無恥男侵門踏戶　誘吞避孕藥　媽媽泣訴：快被逼瘋了

圖文／鏡週刊

一起令社會震驚的幼童侵害案，被控訴的李姓男子沒有固定職業，常在各種網路遊戲上出沒，也會在臉書及交友軟體以卡通人物圖像當大頭貼，藉此結識未成年女童。

今年2月初，李男利用交友軟體SayHi，認識11歲的國小女童樂樂（化名），涉世未深的她被李男的甜言蜜語迷惑，沒多久就和李男以老公、老婆相稱。李男見樂樂上鉤，於是約她出遊，還趁機在虎頭山公園附近的公廁撫摸她，因她沒有反抗，幾天後李男就把樂樂帶到汽車旅館發生性行為。

樂樂的媽媽向本刊投訴時，提到女兒不斷哽咽，十分自責沒有保護好女兒，才會讓李男有機可趁，把女兒當洩欲工具。

李男與樂樂發生關係後，樂樂的媽媽也開始發現女兒的行為舉止有異，例如洗澡時間越來越長，還會長時間盯著手機。直到3月初，樂樂的媽媽才意外在女兒手機裡，發現許多胸部、私處的自拍照片，一問之下才知道，這些都是李男要求樂樂傳給他的。

樂樂向媽媽坦承，她與李男發生多次性關係，其中幾次還是李男趁樂樂家人不在，侵門踏戶到她家中發生關係，事後李男還帶著她去買避孕藥。更離譜的是，李男甚至還會趁著樂樂外出倒垃圾、買東西等特定時間，在她家附近守候，把她帶到住家頂樓或樓梯間發生性關係。

樂樂的媽媽秀出一張張女兒與李男的對話截圖表示，李男除了有戀童癖，似乎也很愛玩SM，對話中他不但以「主人」自居，還把樂樂稱為「母狗」，對於女兒被糟蹋，樂樂的媽媽很難過，也大罵李男無恥、下流。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【狂惡狼無人治4】報警防不了賤狼 他囂張挑釁公權力竟漠視

【狂惡狼無人治5】小學生遭侵犯 他揪酸民誣她設局仙人跳

【狂惡狼無人治6】婦幼保護法百百款 邱顯智痛批檢警消極辦案

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！