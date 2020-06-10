嗆哭被害人！「機械系法官」嘲諷律師：你哪個學校畢業？

▲橋頭地院法官柯盛益再嗆律師，遭移送監察院。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄橋頭地院前法官柯盛益承審爭議不斷，曾將申請保護令的女子罵哭，也在開庭時嗆律師「你哪一個學校畢業？」等話，被休職1年復職民事庭後又再嗆律師。法官評鑑委員會決議，將柯盛益送監察院審查，建議免除其法官職務，轉任其他職務。

柯盛益畢業於逢甲大學機械系，於司法官訓練所38期結業，曾擔任高雄市地下水工程處科員、屏東地院法官，但2008年開始問案態度不佳，遭投訴10多次，曾被處以「由院長口頭勸誡」、「書面勸誡」及「警告處分」等處分。

據《聯合報》報導，柯盛益2011年面對聲請保護令的女子，竟嘲諷「以我法官看，如果是我我就不會選你當太太」、「妳一直哭是在哭怎樣，是在哭死爸還是哭死母」等話。鑒於法院屢收陳情，監察院對柯提起彈劾，送至公懲會後判休職1年

▲柯盛益嘲諷律師「你哪個學校畢業？」（圖／東森新聞）



柯盛益法官2018年復職轉到橋頭地院擔任民事庭法官，期間因原告律師當庭上呈追加備位聲明而暴怒，直接嗆律師「法律是這樣唸的嗎？拜託欸！」、「你拜託欸！讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼唸的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」

當下，柯盛益命令書記官無視律師意願撤回備位聲明，經當場異議才刪除這段筆錄。另外，柯盛益也曾罵過另名律師「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗」，讓兩位律師不滿，報請高雄律師公會處理。

兩名律師3月向司法院政風處檢舉，經橋頭地院政風室調查，人審會認為柯盛益態度不佳，決議報由司法院移送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，以資警惕。

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