美崙鼻海域男浮屍載浮載沉　海巡打撈上岸：放心！帶你回家

▲花蓮美崙鼻海域男性大體載浮載沉。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮美崙鼻海域6日上午發現一具男性大體載浮載沉，海巡單位獲報派員打撈上岸後由禮儀社將大體送達花蓮市立殯儀館冰存待驗。海巡人員表示，男性大體身高約170公分、身著暗紅色短袖上衣、深色長褲、黑色塑膠鞋，已報請檢察官勘驗釐清死因。

海巡署艦隊分署第六海巡隊6日08時24分接獲第九巡防區通報：漁船「萬○1號」於美崙鼻近岸發現1具大體，載浮載沉，請求協助。

▲海巡人員將大體打撈上岸並用公德袋裝載後送殯儀館。



海巡巡防艇抵達現場將大體打撈上岸，全程小心翼翼並用公德袋裝載，處理過程中海巡同仁不斷以國、台語對亡者說：請你放心，準備好好帶你回家了…。





海巡人員表示，初步勘驗該大體為男性、身高約170公分、身著暗紅色短袖上衣、深色長褲、黑色塑膠鞋。當天上午10時30分由禮儀社將大體送達花蓮市立殯儀館冰存待驗，詳細死亡原因仍待報請檢察官調查後釐清。



花蓮海巡隊隊長賀華傑指出：花蓮地區的海岸雖然美麗，但卻隱藏潛在危險，夏季戲水民眾絕不可以掉以輕心，應特別注意自身安全！提醒民眾於海上發現或發生任何危難時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話，海巡隊將於第一時間派員處理。

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