快訊／今天＋0「連續48天零本土」　新冠肺炎維持442確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，國內無新增病例，截至目前累計442例確診，分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，421人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心指出，全球累計5,941,199例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,774,544例、巴西438,238例、俄羅斯387,623例、英國271,222例及西班牙238,564例為多；病例中363,716例死亡，以美國104,100例、英國38,161例、義大利33,229例、法國28,714例及西班牙27,121例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

