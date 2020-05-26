粗心主人忘了綁在後保桿　發動就開走…可憐歐告遭拖行流血

▲1名劉姓男子開車時未注意愛犬牽繩被勾在車輛後方保險桿，致愛犬被拖行受傷，幸經熱心民眾發現尾追攔車救狗送醫，幸無生命危險。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

１名胡姓網友於臉書「爆料公社」貼文表示，5月25日晚上9時許，於安南區北安路二段往北安橋方向，發現有輛小貨車後方，有隻小黑狗遭拖行，經過胡男等熱心民眾沿路追趕，始於北區公園路與西門路口將車主攔下，當時小黑狗四肢多處擦傷，腳部滲血，市警三分局主動傳喚劉姓飼主到案說明，函送動保處裁罰。

警方說，胡男等人攔下汽車後，60歲劉姓駕駛下車查看，驚見愛犬受傷，不斷致歉，並馬上將愛犬送往動物醫院救治；市警三分局於網路巡邏發現，主動聯繫Po文者胡先生，確認車主號牌後，聯繫劉男到案說明。

劉男到案後表示，5月25日晚間9時許駕車前往北區時，並未留意愛犬在車輛下方休息，且當時後牽繩被勾在車輛後方保險桿，才導致愛犬被拖行，劉男被民眾攔下後才知道自己的愛犬跟著車輛被拖行，內心相當自責。

據警方調查，該小黑狗年約9歲，身體與腳部有多處擦裂傷，經過救治生命跡象平穩；另警方完成當事人筆錄，並將相關卷宗函給主管機關台南市動保處依動保法裁處。

市警三分局呼籲，騎乘機車或開車不得牽引動物，應避免讓牠們受傷，本案飼主因為疏失，導致愛犬受傷，提醒各位駕駛在開車前多留意汽車下方是否有躲藏動物，以避免類似的情形發生。

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