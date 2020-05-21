首次捕捉行星誕生畫面　御夫座AB周圍出現暗黃色「扭曲點」

▲圖像（左）的紅色正方形顯示了御夫座AB周圍的光盤，圖像（右）是區域的放大版本，白色框框圈出非常明亮的黃色「扭曲點」，科學家認為這是行星形成的地點。（圖／取自歐洲南天天文台官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

歐洲南天天文台（ESO）近期捕捉到一幕景象，位於520光年外的御夫座AB（Aurigae，AB）周圍螺旋塵埃盤中，發現密緻的塵埃與氣體開始呈現螺旋狀凝聚，其中在圓盤的內部區域中，發現一個非常明亮的黃色「扭曲點」，可能是人類首次觀察到嬰兒行星誕生的直接證據。

根據歐洲南天天文台發布的消息指出，先是透過阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列初步（ALMA）觀測到異樣，而ESO團隊利用超大望遠鏡（SPHERE）儀器進行深度的探測。對此，天體物理學家的伊曼紐爾·迪·佛爾科（Emmanuel Di Folco）解釋說，這種類型的螺旋形信號暗示著幼小的行星的形成，後者會「踢動」氣體，並以波浪的形式在圓盤上產生干擾，有點像湖上的船尾流 。

此外，研究計畫負責人巴黎文理研究大學博卡萊帝教授（Anthony Boccaletti）說，「目前為止，人類已經發現了數千顆星系外行星，但對他們的形成方式知之甚少，且需要最新的觀測工具，才能真正捕捉到行星形成的瞬間」。據悉，ESO正在建造39米的超大望遠鏡，利用ALMA和SPHERE的前沿工作來研究太陽系之外的世界，以幫助天文學家更詳細、準確的看到氣體動力學如何促進行星的形成。

阿塔卡瑪大型毫米/次毫米陣列 (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) 是個由80個高精度天線所組成的無線電波望遠鏡陣列。這個計畫由美國國家電波天文台 (NRAO) 、歐洲南天天文台 (ESO)、日本國家天文台 (NAOJ) 及台灣中研院共同參與。