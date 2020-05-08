錢櫃大火　黃珊珊：成立協商平台、律師團協助

▲台北市政府例行防疫記者會由副市長黃珊珊主持，說明下一階段台北市政府防疫作為。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

林森錢櫃大火釀6死也燒出台北市的公安漏洞，北市8日下午將舉辦家屬說明會，副市長黃珊珊受訪表示，法務局召集律師團做諮詢服務，告知受害者應有的權利；至於提告與否，黃說，這是傷者跟亡者家屬的權利，市府會以消保官為主體成立正式的協商機制，若要提告也會請相關律師來協助。

針對下午的家屬說明會，黃珊珊說，由法務局召集相關律師團做諮詢服務，說明每個人的權利義務；黃表示，有些傷者還在休養，現在沒有辦法對傷勢有些具體的了解，有些輕傷的可能已經知道，「初步了解家屬的意象，願不願意參與相關協調，如果願意，就幫錢櫃、家屬開平台，如果不願意，我們就看意象跟需求，請相關律師來協助他」。

「告不告是亡者跟傷者家屬的權利，不是台北市政府。」黃珊珊說，民事損害賠償的話會協助家屬，需要的話會請律師團協助。黃珊珊強調，後續怎麼處理還是尊重家屬，但台北市政府消保官會成為協調平台，希望在過程裡面針對家屬的需求正面來了解跟處理，可以的話希望有第三方的協調機制，讓這些傷者不至於受到權力上的侵害。

而7日北市府也公布懲處名單，消防局長吳俊鴻因監督不周記過一次；消防局副局長畢幼明、都發局副局長羅世譽及其消防、都發、建管等承辦人員，因為失職、督導不周的懲處，交由各局處考績會決定。

黃珊珊表示，相關懲處案市長都有看過，這是很沈重的事情，虛心接受各界意見，清查行政責任後，功過賞罰明確，「沒有任何一個人願意造成這樣的結果，很沈重的去調查移送懲處，但消防弟兄的功勞不可沒，不能去傷害任何一個基層公務人員，有功必獎、有過必罰」。