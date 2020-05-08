救人要緊！15歲遛狗少年不管低溫跳入運河　一把撈起溺水幼童

▲少年弗格森（左）跳進運河，拯救險溺死的漢普頓（右）。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者吳孟臻／綜合報導

英國15歲少年弗格森（Ryley Ferguson）帶著兩隻狗在住家附近散步，經過運河時，看到才15個月大的漢普頓（Reggie Hampton）掉進河裡，馬上跳進河中將小男孩救起，英勇表現獲得民眾讚賞，家人也以他的行為為榮。

事發當天，弗格森在西約克郡（West Yorkshire）附近遛狗，發現小男孩溺水後，沒有猶豫，馬上脫下鞋子和外套，跳下水一把撈起漢普頓。因為抱著漢普頓不好施力，另外兩個路人在聽到呼救後，也趕來幫助兩人上岸。

「如果我慢30秒經過，他可能就溺死了，我很高興我剛好出現。救人過程中我很冷靜，但河水真的好冷，讓我心跳得好快。」弗格森說。

脫離險境後，漢普頓止不住哭泣，弗格森連忙給予安慰。小男孩的媽媽瑞貝卡（Rebecca Hampton）不久後出現了，當時瑞貝卡正在花園做事，漢普頓趁著她不注意，跑到家後面的運河，才會有後續的溺水意外。

瑞貝卡是單親媽媽，一人照顧兩個小孩，當鄰居跑來說漢普頓掉進運河，她崩潰地尖叫，直到見到兒子安然無恙，才鬆一口氣。瑞貝卡感謝弗格森的見義勇為，大呼他是「守護天使」，並表示等漢普頓長大，會告訴他弗格森是他的救命恩人。

弗格森的家人後來得知事情經過，爸爸、媽媽、妹妹都以弗格森為榮。鄰居也為弗格森勇敢的行為發起募款，到目前為止獲得1348英鎊（約5萬台幣）的贊助金。不過弗格森拒絕接受，打算將募到的款項捐給慈善機構。

▼15歲少年遛狗途中，發現有小男孩掉進運河裡。（圖／翻攝自GoFundMe）

