張上淳曝國內使用呼吸器數據！24人用6死9康復「死亡率25%」

▲疾管署記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國外研究發現新冠肺炎確診個案使用呼吸器死亡率高達9成，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，國內嚴重肺炎或者呼吸窘迫住在加護病房者曾經有24人使用呼吸器，其中6名死亡，分析占比25%。他進一步揭露，患者病況能夠好轉重點在於國內醫療團隊照護，可以在患者最嚴重的時候好好給予支持性療法，渡過風險最高的時期，幫助體內復原能力將自己修復。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會，張上淳分析國內病例時特別提及重症加護照護情況，幫助患者脫離呼吸器。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳今日分析國內428例新冠肺炎確定病例樣態，個案嚴重程度來說，有298例屬於無併發症輕症個案，輕度肺炎則有95案，嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群者有35人。

張上淳表示，嚴重肺炎或呼吸窘迫症候群住加護病房曾有24人使用呼吸器，也包含6個名過世個案，所以死亡目前來看有使用呼吸器約是25%，而在很多醫院很優秀的第一線照護團隊照護之下，有9人順利脫離呼吸器，仍使用呼吸器有9人，有3人同時使用葉克膜。張上淳說，過去使用葉克膜個案當中曾有2人順利脫離；目前瞭解還在使用呼吸器患者也有多人準備脫離呼吸器。

針對重症患者可以治療康復的關鍵，張上淳表示，這些個案有一些用到奎寧，少數用到瑞德西韋，而絕大多數是在最嚴重程度給予支持性療法，幫助渡過最厲害階段讓體內復原能力恢復。

統計428案例中已經出院264人，仍住院中158人，死亡6人，其中已經三採陰性、可以解除隔離者有275人，部份還在住院評估中。