中鏢官兵好無辜！國軍口罩會議紀錄曝光　拆穿國防部6天只表面遵從

圖文／鏡週刊

不只許多染疫的官兵早在船上就有症狀，檢視國軍的口罩政策也未落實。本刊取得行政院相關會議紀錄，行政院早在4月9日會議拍板，要求國防部依職務類別分別發放14天10片、14天14片的口罩給國軍人員，但國防部遲至17日才宣布發給全體國軍每人每天1片口罩。

會議結論更以白紙黑字寫下：「請國防部將14天10片之口罩如實分配予每位國軍同仁」；當時國防部出席代表是副部長張冠群、軍醫局長陳建同，另有衛生福利部的代表。

知情官員透露，4月9日上午11點半，由行政院副院長陳其邁召集的會議上，即已做成結論，18萬多名國軍以勤務性質分2類發放口罩，特殊勤務包括衛生防疫人員、體溫量測衞哨、密閉空間執勤與第一線密接作業人員、入營新兵接訓等4類人員，每人每天發1片，一般官士兵則是14天發10片，如果不足，再於總額內自行挪配。至於獲配發與配售口罩者，健保卡將由健保署註記。

但官員爆料說，國防部後續卻未落實該次會議結論，而是僅針對特殊勤務人員約4萬7,500名國軍發放口罩（15日共獲配145萬片口罩），等於14萬多名一般國軍，都未能落實14天發10片的政策。

知情官員說，詭異的是，直到敦睦艦隊9日返台後，14日正要解除隔離之際，國防部才主動向行政院要求再次召開口罩會議，稱要與政院確認「能否每人每天發1片」「健保卡註記」等執行細節，這時政院高層才驚覺，原來國防部並未完全落實9日的會議結論，「我們拍板了那麼久了，他們都沒有動！」官員不滿地說。

接著在17日下午2點，陳其邁再度召集開會，根據本刊取得的會議紀錄，當時出席的包括國安會、經濟部、衛生福利部官員，以及國防部副部長張哲平、軍醫局長陳建同、主計局長陳國勝、歲計處長李建達、軍醫局藥政處長謝政智。此次會議拍板將每人每天1片口罩的配額方式，擴及所有國軍人員，但國防部卻堅持趕在當天傍晚5點半就要發出新聞稿，而府院高層當晚深夜隨即得知磐石艦有3人確診，國防部的舉動，令不少官員質疑可能早已察覺艦上疫情狀況。



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