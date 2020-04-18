國民黨變更負責人登記遭退件！　葉慶元：恐違反人民集會結社自由

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記竟遭退件，原因是未依照黨章設立副主席及未指定5縣市首長為中常委。對此考紀會主委葉慶元18日表示，黨章並未明訂副主席何時聘任，將會提出申覆，且政府對政黨應是以高度自主為原則，否則有違反憲法保障人民集會結社自由之虞。

考紀會主委葉慶元18日受訪時表示，黨章並未明訂副主席何時聘任，再重新遞交一次負責人變更登記，不像中常委已明訂數字，因此僅就副主席提申覆，政府對政黨應是「低度監督，高度自主」，否則有違反人民集會結社自由的疑慮。

國民黨也回應，指定中常委為主席任命權，屬於政黨自治事項，之前更改章程後也並未任命，且內政部並無意見。因此，黨務人員認為可以先送件變更登記，指定中常委等主席徵詢完人選再補件。

國民黨表示，內政部若認為一定要同時送出指定中常委名單才能完成變更登記，江啟臣已經完成徵詢，下週會再補件完成相關程序，此外，針對副主席是否任命，江啟臣之前已表示會視實際運作需求再評估。

江啟臣上任後，黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記，卻破天荒遭到退件，原因是內政部認為國民黨未設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，不符黨章規定。因開設新媒體帳號、不動產拍賣過戶，都急需政黨證書，國民黨一面向內政部申覆，一面急覓縣市長擔任指定中常委，盼早日獲准變更登記，其中高雄市長韓國瑜已首肯幫忙，接任其中1席中常委。

國民黨因需開設新媒體帳號、不動產拍賣過戶，都急需政黨證書，國民黨同時向內政部申覆，也邀請縣市長擔任指定中常委，盼能盡快獲准變更登記，高雄市長韓國瑜已答應接任一席，呼聲最高的侯友宜18日上午公開受訪時則表示，眼前最重要的是防疫，全力守護市民健康。