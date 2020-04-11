　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼實驗室,實驗,病毒（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲埼玉市保健所坦承，為了將有效資源留給重症患者，因此故意提高篩檢標準。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情持續升溫，但埼玉縣埼玉市保健所近2個月來卻只經手過171件篩檢，所長西田道弘10日接受記者採訪時更語出驚人地表示，「因為不想讓醫院爆滿，所以我們故意提高能夠接受篩檢的標準。」也就是刻意減少採檢的樣本數，引發外界熱議。

根據《日本經濟新聞》報導，埼玉市自2月開始處理新冠肺炎檢驗後，直到4月9日共篩檢了171件，然而總人口與感染人數比該市還要低的千葉市，卻早已篩檢超過700件，數字相差極大。西田表示，這是因為擔心輕症或無症狀的感染案例佔據床位與醫療資源，「如果擴大篩檢只會造成沒有必要住院的人被安排住院治療。」他強調，應該先確定有旅館願意配合提供床位供輕症與無症狀的病患隔離，才能擴大採檢對象。

埼玉市政府10日表示，目前已經統合市內的3間醫院，總共調出50個床位，從下週開始便能依序提供感染病患使用。另外，政府也將會持續徵召願意提供空間給輕症與無症狀病患隔離休養的旅館。

西田的採訪內容馬上引發各界討論，對此，埼玉市的相關人員接受《日本放送協會》採訪時幫忙緩頰，「西田所長的言論的確容易引起誤會，但是我們也是為了不讓醫療體系崩潰、增加更多死亡案例，才會採取這種方法。採檢人數與其他縣市相比而言的確算少，之後會再購入新的檢驗機器強化篩檢體制。」

ET快訊
快訊／北市內湖區「樹林裡驚見女屍」！遺體嚴重腐壞　死亡超過2
快訊／阿圓認分手「已經一段時間了」：分開是我提的
歐洲127政要致函WHO：強烈支持台灣參加世界衛生組織！
「嘴縫肛門噁串500人」影史最爭議！《人形蜈蚣》海特博士驚傳
「台灣給世界的公開信」募資快2千萬！網質疑內文不妥　發起人回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本外務省局長確診　外相茂木敏充「緊急取消」記者會：省內很少濃厚接觸

你的跳投很弱！　芝加哥市長出招趕市民回家：來自阿姨的友善提醒

義大利黑手黨援助窮人「趁疫壯勢」？　反黑幫作家：小心拿人頭做擔保

2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

剛果新冠疫情還沒完　伊波拉休52天又爆發…譚德塞：一切都還沒結束！

屁孩狂靠近「故意打噴嚏」！　他4天後驚現「流感症狀」…崩潰確診了

非洲爆發第二波遮天蝗災！數量是上波的20倍「比病毒還可怕」

快訊／安倍要求「7都府縣」讓70％上班族在家上班　東京新增197例再創新高！

美國5月解封「疫情7月大反撲」！　最新預測：染疫者＆死亡數再度暴增

醫院成危險煉獄！病房空氣分析出爐　「4公尺距離內」仍有滿滿的新冠病毒

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

口罩戴到破皮...貼人工皮堅守崗位　 壓痕照曝光！滿是「守護生命的印記」

日本外務省局長確診　外相茂木敏充「緊急取消」記者會：省內很少濃厚接觸

你的跳投很弱！　芝加哥市長出招趕市民回家：來自阿姨的友善提醒

義大利黑手黨援助窮人「趁疫壯勢」？　反黑幫作家：小心拿人頭做擔保

2個月來僅採檢171件！埼玉保健所長坦言：怕醫院爆滿所以故意提高標準

剛果新冠疫情還沒完　伊波拉休52天又爆發…譚德塞：一切都還沒結束！

屁孩狂靠近「故意打噴嚏」！　他4天後驚現「流感症狀」…崩潰確診了

非洲爆發第二波遮天蝗災！數量是上波的20倍「比病毒還可怕」

快訊／安倍要求「7都府縣」讓70％上班族在家上班　東京新增197例再創新高！

美國5月解封「疫情7月大反撲」！　最新預測：染疫者＆死亡數再度暴增

醫院成危險煉獄！病房空氣分析出爐　「4公尺距離內」仍有滿滿的新冠病毒

SBL／疫情回不去立陶宛　愛德：我可能改當Uber Eat司機

外出補妝神器！日本女生必備「抗倦容噴霧」，一噴亮起來

3分鐘台語版「譚德塞記者會」...公嬤都聽得懂！16萬人次爆看笑噴：配音太強

已婚早餐店老闆愛戀洗頭妹　女傳訊「我會讓你快樂似神仙」男遭重罰25萬

傑米鹿2張手寫信交代近況「還在努力適應」！分手阿圓時間點曝光

法鼓山推「大悲咒line起來」　用智慧手機為疫情連線祈福

中職／搶先全球開季！林智勝大讚台灣防疫

中職／兄弟丘昌榮與統一林岳平爭首勝　米蘭達大戰費爾本

快訊／北市內湖區「樹林裡驚見1女屍」！遺體嚴重腐壞　死亡時間超過2週

疫期人潮雖大幅下降至4,000人　大溪老街實施人流管制

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師洩慾出血死

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

譚德塞3分鐘狂轟台灣　Reddit網友點破「跟顏色無關」

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

口罩抵歐！歐盟官網秀我國旗　打臉WHO：困境展現團結

提供世衛捐助怎麼砍 　川普下週定奪

美國宵禁竟播《國定殺戮日》警報　民眾全嚇瘋

韓網友罵爆譚德塞：台灣才有資格對WHO大聲

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

她蟬聯富比士最年輕富翁　一則文就能買豪宅

德國重症小鎮「15％人口驚現新冠肺炎抗體」

更多熱門

相關新聞

送口罩SOP曝！華航國家隊載感動

送口罩SOP曝！華航國家隊載感動

新冠肺炎肆虐，許多國人滯留海外，中華航空負起國籍航空責任，協助完成多次包機、類包機的任務，此外，近日我國發起「Taiwan can help」活動，捐贈許多口罩至需要的國家，華航也協助運送。華航10日在臉書發布一支影片，曝光包機、運送口罩過程，強調「他們是為你前行的天空國家隊」。

玉山塔塔加違停加強取締

玉山塔塔加違停加強取締

SBL／麥班達分享《紐時》專訪

SBL／麥班達分享《紐時》專訪

差3天宣告疫情結束　剛果爆伊波拉病例

差3天宣告疫情結束　剛果爆伊波拉病例

台東森林公園百組親子彩繪夢想攜手飛

台東森林公園百組親子彩繪夢想攜手飛

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

瑞莎看不下去！甩出1網址對抗譚德塞

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

他炫500片↑口罩免排隊　網怒...真相神轉

LIVE／口罩販賣機來了！插健保卡1分鐘就拿到

陳時中亮電郵「全英文朗讀」回擊WHO

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師洩慾出血死

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

北韓死亡數瀕300萬人！脫北者戳破「零確診謊言」

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

更多

最夯影音

更多
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面