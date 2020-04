買下46架FA-18！他擁有最猛「私人空軍隊」　價值超過100億元

▲F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機。(圖/翻攝自維基百科)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國航空公司創始人柯林(Don Kirlin)30年來除了為航空公司工作、從事房地產交易外,還成立世界最大的跳傘聚會,更驚人的是,他建立了一支「私人空軍」,連他自己都不敢相信。在1994年柯林就已進口了第一架外國軍機L-39「信天翁」(Albatross)噴射教練機,並成為美國第一名米格-29「支點」(Fulcrum)戰機的私人買家。

根據the Drive報導,柯林在1994年進口了外國軍用飛機L-39,在當時這是一個充滿陷阱的未知數,自從有了這次的經驗之後,他重複了好幾次的採購,如今他已經擁有8張美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives,ATF)執照,可以擁有軍用的機關槍以及大砲,還有數千發的子彈可以用來發射。

Don Kirlin Owns The World's Most Advanced Private Air Force After Buying 46 F/A-18 Hornetshttps://t.co/dlQYEYE57A — Franky Tts (@FrankyTts) April 10, 2020

美國航空公司在去年收購了澳洲皇家空軍的F/A-18大黃蜂,總共46架,目前有36架正在服役,雖然沒有透露價錢,但是購買的RAAF以及F/A-18零件,就已超過10億美元(約新台幣100億元)的價值。美國航空公司計畫將每架戰戰機重新分配使用,包含還未服役的10架戰機。