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買下46架FA-18！他擁有最猛「私人空軍隊」　價值超過100億元

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▲▼F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機。（圖／翻攝自維基百科）

▲F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國航空公司創始人柯林（Don Kirlin）30年來除了為航空公司工作、從事房地產交易外，還成立世界最大的跳傘聚會，更驚人的是，他建立了一支「私人空軍」，連他自己都不敢相信。在1994年柯林就已進口了第一架外國軍機L-39「信天翁」（Albatross）噴射教練機，並成為美國第一名米格-29「支點」（Fulcrum）戰機的私人買家。

根據the Drive報導，柯林在1994年進口了外國軍用飛機L-39，在當時這是一個充滿陷阱的未知數，自從有了這次的經驗之後，他重複了好幾次的採購，如今他已經擁有8張美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）執照，可以擁有軍用的機關槍以及大砲，還有數千發的子彈可以用來發射。

美國航空公司在去年收購了澳洲皇家空軍的F/A-18大黃蜂，總共46架，目前有36架正在服役，雖然沒有透露價錢，但是購買的RAAF以及F/A-18零件，就已超過10億美元（約新台幣100億元）的價值。美國航空公司計畫將每架戰戰機重新分配使用，包含還未服役的10架戰機。

 

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