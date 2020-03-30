今再增8例！　70多歲女「菲律賓探親」中鏢...為確診者親友

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布8例新冠肺炎病例，包括7例境外移入及1例本土，加上昨（29）日死亡的奧捷領隊，截至目前又增加2死，一共5死。個案中的案305赴菲律賓探親，與案164是親友關係，在返國後發病，於今日確診。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。

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案305為70多歲女性，於2月8日至3月14日赴菲律賓探親，與案164為親友關係，期間曾與案164密切接觸，案305返國後於3月24日發病，經採檢於今日確診。

案164是30多歲女性，在菲律賓工作時接觸到中國商務客，3月13日在菲律賓時，人就出現全身痠痛的症狀，休息2天後症狀比較緩解，3月18日返台自主健康管理，3月20日出現咳嗽症狀，前往醫院採檢，3月22日指揮中心公佈為自菲律賓感染的境外移入確診個案。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。