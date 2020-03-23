美爆「槍彈囤積潮」！網購平台「亞裔常用彈藥」銷量爆升6.4倍

▲ 擔心治安會受到疫情影響，美國民眾紛紛採購槍枝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國新冠肺炎確診病例已達3.3萬例，417人死亡，不少民眾擔憂治安因疫情影響失去控制，在瘋搶民生用品、防疫用品之餘，也開始紛紛添購槍枝、彈藥以防身。其中美國最大槍彈網購平台「Ammo.com」2月訂單數量就大增222%，收入多了309%，特別是在疫情嚴重的紐澤西州（New Jersey），.223彈藥的銷量更是足足暴增63.53倍。

綜合「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）及ABC電視台報導，隨著新冠肺炎疫情越來越嚴重，警方決定減少執勤次數，部分警局只有在發生緊急情況才會出動，若是一般較輕微得事件，則普遍透過電話連繫方式來處理，不然就是報案人需親自前往警局通報。不少民眾擔憂社會治安會因此變得無法掌控，尤其是亞裔美國人，因為害怕受到疫情所引起的反華浪潮牽連，於是紛紛開始採購槍枝等武器來防身。

▲ .223彈藥的銷量大增，是「Ammo.com」最多人選購的商品 。（圖／翻攝自「Ammo.com」官網）

「Ammo.com」說明，他們在全美彈藥的銷量，從2月底開始增加2.76倍，其中亞裔美國人最常使用的.40 S&W彈藥，銷量就提升6.45倍，晉身網站上銷售比例增加最多的彈藥。

另外，確診病例近1500例，21日宣布「封城」的紐澤西州，獵槍所使用的.223彈藥的銷量就增加63.53倍，9公厘彈藥增加了2.18倍；霰彈槍所使用的12號彈藥也增加了1.99倍。

在康乃狄克州（Connecticut）科爾布魯克（Colebrook）經營槍枝店的布萊恩（Brian Pariseau）提到，「其實槍彈的銷量一直不錯，不過自從新冠肺炎爆發後，更多人特地遠道而來購買武器。我想這是社交媒體的緣故，它激起了群眾的恐懼，讓人們開始積極囤積各種物品。」「Ammo.com」也補充，彈藥銷量開始暴增的時間點，剛好也就是「新冠肺炎」關鍵字出現在網路上，開始被美國民眾關注的時間點。

▼ 深受亞裔美國人歡迎的.40 S&W彈藥，銷量提升了6.45倍 。（圖／翻攝自「Ammo.com」官網）