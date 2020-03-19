3/20起全校停課！北部高中2學生染疫　學生1650人、教職員154人停課

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,教育部長潘文忠 。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

北部一名高中生1月份跟家人去希臘玩，返台確診感染新冠肺炎（案59），就讀班級停課14天，今同校再一人確診，中央流行疫情指揮中心今（19）宣布該校全面停止上課到下週五，全校學生1,650人，教職員工154人停止上班上課。

案59為北部10多歲男高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，16日確診。指揮中心當時也立即掌握接觸者共66人，有57人居家隔離中，其中包含36名同班同學、7名老師，今再確定1人確診。

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被感染的是案103，為案59（高中生）同班男同學，與案59座位鄰近，3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，16日先行致電1922通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知為案59同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離，於今日確診。

陳時中強調，因應該班級已有2人確診，該校自3月20日至3月27日進行全校停課；衛生單位將針對案59教室座位周圍同學進行擴大採檢。

教育部表示，該校全校學生1,650人，教職員工154人，學校將秉「停課不停學」精神，已完成全校師生線上學習系統操作及學習演練，停課這兩週會採線上學習，依照原本課表，安排50%直播線上教學， 50%為自主線上學習，教育局也已提供經濟弱勢學生行動載具40位，無線網路8位，以確保每位學生都有完善資訊學習環境。

▲北部確診男高中生傳染給同學，全校目前停課。（圖／ETtoday攝）