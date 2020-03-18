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「壽險大魔王」IFRS 17延至2023年！台灣預計2026年1月上路　保險業還有6年時間準備

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▲計算，理財，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲台灣保險業將延至2026年開始適用IFRS 17。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

國際會計準則理事會（IASB）於倫敦時間17日舉行會議決定，把原訂於2022年1月1日上路的「國際會計準則17號公報」（IFRS 17），延後至2023年1月1日生效，讓金控公司與壽險公司多出一年時間準備；台灣則依金管會時間表，到2026年1月1日正式啟用，也就是國內業者還有6年時間準備。

該會議內容指出，IFRS 17原先制定於2021年上路，但影響層面大，需要多方修正，去年6月就決定延後至2022年，如今再延後一年，改為2023年1月1日生效，主要是讓世界各地的保險公司能在充分準備的同時實施新準則，對於投資者、保險公司和相關保戶也較有利。

台灣目前「保險合約」的會計處理，是依造「國際會計準則第4號」（IFRS 4）的規定辦理。然而，IFRS 4準則僅規範基本要求，允許使用多種會計實務，導致衡量方式較不一致，各國作法也不同，投資人難以比較不同保險公司的財務情形。

因此，國際會計準則理事會決定建立全球共用的保險會計準則，希望各國保險公司皆採納IFRS 17系統。IFRS 17模型包含一般模型（General Model, GM）、變動收費法（Variable Fee Approach, VFA）、保費分攤法（Premium Allocation Approach, PAA）等保險負債衡量，而且採現時估計，也就是於資產負債表的最新資訊進行估計。

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲保險會計相當特殊，因此推動IFRS 17最為緩慢。（圖／路透社）

不過，保險會計相當特殊，光是估計保單的現金流入與流出就非常困難，因為保險業除了有「未來性」與「長期性」等特性，也涉及到保戶脫退率、死亡率的估計，而且還有「長期利率」的估計，才能計算出保險公司的負債現值為多少，所以保險業推動IFRS 17最為緩慢。

另一方面，保險公司早年賣出很多高利率保單，若按照會計準則認列「利差損失」，增提的金額恐是千億元單位，這也是為何市場稱IFRS 17為「壽險大魔王」。金管會自2019年起，嚴格檢視國內壽險公司加強資本與淨值，調整體質，減少儲蓄險保單的銷售，如今IFRS 17再延後一年，也多給了保險公司喘息的時間。

 
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