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全台首張「門票費用損失險」保單內容曝光！新冠肺炎被隔離不能去演唱會　票錢全理賠

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▲演唱會，演唱，演藝，音樂會，表演，舞台。（圖／pixabay）

▲努力搶演唱會門票，突然不能前往怎麼辦？產險業者推出「門票費用損失保險」，是全台首創針對體育及藝文表演票券的保險方案。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

多數民眾喜愛參與表演或體育活動，辛苦搶了演唱會、文化演出、或體育賽事的門票，若因個人疾病、天災、或車輛意外等突發狀況導致無法參加，就會讓人感到惋惜。針對活動行程取消風險，台灣產物推出「門票費用損失保險」，是全台首創針對體育及藝文表演票券的保險方案，彌補民眾的票錢損失。

台灣產物個人保險部協理林倖朱表示，由於國內各項演出活動日益蓬勃，同時也看到了民眾潛在風險規劃需求，台灣產物於2019年底開始著手研發「門票費用損失保險」，在2月27日獲得金管會保險局同意，成為全台灣第一張、也是目前唯一經過主管機關、專家、學者共同審查後，核准銷售的新型態票券費用損失險。

「門票費用損失保險」承保範圍廣泛，包括被保險人或其親人遭遇意外、罹患疾病身故或住院治療、被保險人因疑似或確診感染「傳染性疾病」經診斷需隔離治療、所乘坐的航班或公共交通工具取消或延誤、自駕或搭乘之車輛遭遇交通事故、活動開始前發生重大天災或颱風等，這些事件導致被保險人未實際使用門票的損失。

▲演唱會，演唱，演藝，音樂會，表演，門票。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

▲未使用過的票券正本加上各類事故證明，就可向保險公司申請全額票價的理賠。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

例如，當民眾於活動開始前突然罹病須住院，或自身確診「傳染性疾病」如新冠肺炎（COVID-19）須隔離治療，於活動時間當天起算前7日，不能依原計畫前往，都可於活動後備妥相關文件申請理賠。台灣產物認為，在新冠肺炎疫情尚不明之際，透過適當的保險機制應能為低迷的消費環境注入新活力。

不過，該保單主要是保障民眾購買門票後，因故無法參加而獲得理賠。假若演唱會或體育賽事因突發狀況、或新冠肺炎疫情取消，主辦方會依規定辦理退票，民眾拿到退款後，就不能再向保險公司申請理賠；換句話說，當演唱會或體育賽事如期舉行，民眾因突發事故無法參加，門票也無法退換，就可以申請理賠。

林倖朱說明，「門票費用損失保險」專為喜歡參與演唱會、文化演出及體育賽事活動的國人量身開發，基於實損實賠的理賠原則，保險事故發生時，保戶不需承擔自負額，可就門票損失金額獲得補償；至於保費也不高，保費約為票價的3%，以3000元門票為例，網路投保只要繳交88元，也就是說，只要多付88元保費，就可得到票價的全額保障，讓消費者安心搶票，享受自己喜歡的各項活動。

▲演唱會，演唱，演藝，音樂會，表演，舞台。（圖／pixabay）

▲民眾訂購門票後前往投保，於投保之日起至活動開始時間止，因保險事故而未實際使用門票導致費用損失，保險公司於保險金額內將負賠償責任。（圖／pixabay）

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