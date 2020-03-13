「50萬升鮮血」爆炸街道成血海　城市瀰漫老鼠屍臭味

▲布宜諾斯艾利斯Ganadera San Roque屠宰場。（圖／翻攝自Google Map）

實習記者施怡妏／綜合報導

阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）Ganadera San Roque屠宰場存放動物血液的儲存槽9日突然爆炸，50萬公升的血全部流出來，街道上形成一片「血海」，整座城市瀰漫著濃濃血腥味，聞起來就像是老鼠的味道，居民擔心會有細菌感染引發疾病。

#Hoy vecinos preocupados ante potencial foco de enfermedades tras explosión de contenedor de sangre en Matadero de Morón. ¿Falta de control de @MunicipioMoron ?@LucasGhi pic.twitter.com/mPO2OBnRLa — Emiliano Catena ▶️ (@EmilianoCatena) March 9, 2020

綜合外媒報導，當地居民表示，當時聽到一聲爆炸聲，不久後就看到鮮紅色的血液在街道上蔓延，空氣中的血腥味令人作嘔，「不知道要走多遠才可以遠離滿地鮮血的街道，每個人都拿著手機在拍照」。收到消息後，當局立刻出動人員前往清理，從下午一直沖洗到晚上，但有民眾抱怨，「家中的院子依然有血，下水道的血也沒有清乾淨」，擔心會因此引發傳染疾病。

當地傳染病學家古齊（Leda Guzzi）表示，如果能夠快速將血液清理乾淨，避免流入家中，就不會有太大的風險，除非接觸到開放性傷口，或是不小心吃到才會有影響。他也強調，「牛的血液不會傳播疾病，因為牠是可食用的動物，需要接受健康管理。」

正常的作業流程會把動物的血液存在罐子裡，之後會有專門的車輛來帶走，相關人員也不清楚儲存槽為什麼會爆炸，意外發生的原因還在調查當中。據了解，附近的居民因屠宰場的臭味不斷，影響到生活品質，要求他們離開這個地方，也曾向當局提出投訴，但是他們一直沒有收到回覆。