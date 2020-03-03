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新冠肺炎已列入醫療險理賠範圍！保險專家：還需要「財務、保全、醫療」3大免疫力

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▲（圖／pixabay）

▲疫情快速擴散，壽險公司提供民眾更周全的保險服務。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

快速擴散的新冠肺炎（COVID-19）已被衛生福利部列為第五類法定傳染病，由於1998年前的舊版醫療險將法定傳染病列為除外責任，即不予理賠項目，壽險公司近日也紛紛對外表示，放寬理賠條件，將新冠肺炎列納入理賠範圍，讓人放心就醫。不過，第一金人壽透露，面對持續燃燒的疫情，民眾還需要「3種保險免疫力」。

1、財務免疫力：保費緩繳免煩惱

針對新冠肺炎疫情，壽險公司皆啟動相關有利於保戶的措施。第一金人壽總經理林元輝指出，保戶如確診後有必要，可以向所屬壽險公司申請晚3個月繳交保費；如保戶處於政府宣布的新冠肺炎疫區內，壽險公司則會主動給予保費緩繳，保戶不須個別提出申請。

林元輝補充，流行期預計至3月份的「流感」，雖然屬於第四類法定傳染病，但疫情等級不到第二級，不像新冠肺炎疫情已高達第四等級，因此，原則上流感無法申請保費緩繳。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲多數保單可透過壽險公司網路平台查詢。（圖／pakutaso）

2、保全免疫力：防疫期間也能守護保單權益

為幫助保戶做好防疫，減少出入公共場合，第一金人壽推出各項因應武漢肺炎的保單服務，包括保單解約、保單借款及各項給付作業，都可以放寬利用傳真辦理。

第一金人壽表示，各家保險公司都有便利的e化服務，不只在抗疫期間可以幫助保戶減少奔波或處理程序，在平常時期也是管理保單的好幫手，保戶只要註冊成為網路會員，除了能隨時查詢保單資訊外，更能線上完成投資標的變更與轉換、停利停損通知設定及保單借款額度查詢等多項功能。

此外，若使用壽險公司的App，還能即時掌握新冠肺炎最新防疫措施，以及得知各種財經與生活資訊。

▲護理師，護士，醫師，醫生，醫務社工，社工，醫療，醫院，醫務。（圖／pixabay）

▲民眾可多利用「實支實付」醫療險加強保障。（圖／pixabay）

3、醫療免疫力：利用「實支實付」醫療險加強保障

新冠肺炎疫情尚未退燒，同時又持續暴露於各種疾病風險下，第一金人壽指出，療程中最貴的是需自費的醫療雜費，因此，建議民眾盡早透過「實支實付」醫療險築起防護網。

林元輝提醒，民眾選擇實支實付險時，應確認保單條款的給付項目包含「超過全民健康保險給付之住院醫療費用」，疾病來臨時，才不會被醫療雜費壓得喘不過氣。

民眾若尚未規劃醫療保障，市面上有「實支實付」及「住院日額」擇優給付的醫療險，能依據實際支出狀況，選出最佳理賠方案。預算較低的民眾可以從醫療附約著手，林元輝解釋，附約沒有一定要和主約「同時」投保，所以民眾可以先檢視手邊是否有可附加附約的保單，利用現有主約加碼醫療保障。

 
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