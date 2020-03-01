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「線上直播傳法」慈濟啟動線上直播共修

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▲▼為因應新冠病毒漫延，慈濟已暫停3月份活動，3月1日慈濟高雄靜思堂舉行一場防疫蔬醒「共同一念心為全球疫情祈福」之線上祈福會，進行直播共修。（圖／慈濟基金會提供）

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

為因應新冠病毒漫延，為降低感染風險，慈濟基金會已於2月25日正式佈達3月份將暫停及延後大型群聚活動的進行，一般共修配合政府防疫要求實施外，更採取線上共修方式進行，3月1日，慈濟高雄靜思堂舉行一場防疫蔬醒「共同一念心為全球疫情祈福」之線上祈福會，進行直播共修。

3月1日在高雄靜思堂舉行的線上共修祈福活動，區分為透過網路直播進行線上拜願-誦經祈福；之後安排高雄榮總感染科陳瑞光醫師分享「防疫小叮噹-居家護理」；另外也安排營養師謝惠君談「食」在健康-從營養學看蔬食；還有蔬食主廚呂清潭師兄及淨思人文推廣陳美惠師姊分享「美味滿分-淨思防護蔬食料理教學」；另外也邀請高雄中學體育老師曾英嘉談全面啟「動」-核心肌群訓練。

▲▼為因應新冠病毒漫延，慈濟已暫停3月份活動，3月1日慈濟高雄靜思堂舉行一場防疫蔬醒「共同一念心為全球疫情祈福」之線上祈福會，進行直播共修。（圖／慈濟基金會提供）

此一線上直播共修是從3月1日下午兩點開始到下午三點半，線上直播反應熱烈，許多會眾認為線上共修從拜願頌經祈福開始就有安住身、心、靈的作用，而在線上共修的課程安排上，也獲得很多年輕世代的響應， 228連續假日沒出門遊玩，在線上觀看線上直播的網友有不少是年輕人，從直播的回饋與回應，可以看到有許多年輕人參與的討論。

尤其此次慈濟高雄靜思堂線上共修課程，更結合專業「防疫醫師、營養師、廚師、體育老師」等可以促進身心健康的專業講師分享，實在是極為用心的課程安排。

▲▼為因應新冠病毒漫延，慈濟已暫停3月份活動，3月1日慈濟高雄靜思堂舉行一場防疫蔬醒「共同一念心為全球疫情祈福」之線上祈福會，進行直播共修。（圖／慈濟基金會提供）

3月1日高雄靜思堂祈福共修計有「輕發孝書會」、「慈濟@高雄」及「阿明@live」線上直播團隊都分別透過直播平台傳送，參與此次高雄靜思堂線上直播祈福的陳岑蓁說，希望能透過此一線上祈福會，邀請大家一同齋戒護眾生，並一起為世界祈福，這是非常有意義的事。

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