「口罩實名制」藥師受盡委曲！陳時中：致上最大謝意與敬意

▲台南老藥師們一人苦撐賣口罩。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦、趙于婷／台北報導

疫情延燒，全台大鬧口罩荒，行政院拍板決定採實名制販售，統一由藥局作為銷售通路，因此忙翻一票健保藥局藥師。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩數量少，民眾為了排隊確實受盡委屈，但他們也是為了口罩殷殷期盼，在此對對各大藥局藥師致上最大謝意與敬意。

陳時中表示，為了口罩實名制，導致健保藥局藥師工作量大增，且周四開始口罩的數量也會增加，他說，「在這裡對於藥師、藥劑生們表達我最深切的謝意」。

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陳時中指出，前陣子口罩數量較少，民眾為了搶購排隊「受盡委屈」，但也都是為了口罩而殷殷期盼，好不容易現在排隊狀況較穩定，周四又要增加口罩的數量，恐怕排隊隊伍又會更長、排隊時間也會更久，因此特別對各大藥局藥師、藥師等相關公會致上最大敬意與謝意。

▲▼衛福部感謝藥局藥師。（圖／衛福部提供）

藥師公會全聯會秘書長張文靜受訪時坦言，實名制開始後，一直都有收到藥師在工作上的問題，身心壓力都很大，不僅要下班趕工包口罩，還要面對排隊民眾謾罵，「藥師真的也忍很久了」。

「面對民眾謾罵，藥師的情緒是一直在累積的。」張文靜進一步提到，不只分裝和販售，有時候一次作業量太大，讀卡機插卡次數太頻繁，耗損太嚴重，讀卡機當機、壞掉的狀況也頻傳，如果因為讀卡機壞掉而暫時停賣，又要面對民眾謾罵，其實藥師們真的都很無奈。

張文靜表示，可以為防疫盡一份心力是很光榮的，但是很多問題其實漸漸讓藥師無法平衡，相關問題也真的一直積極替藥師們在跟指揮中心溝通，但因為口罩是跨部會協調，討論決議也需要時間。

她強調，所有防疫人員和藥師都很盡力配合，公會這邊也有提出一些應變方法，例如改成兩個禮拜買一次，可以買的數量就同等加上去或是分裝好在配送等，目前也要等待指揮中心跨部會討論後決定。

▲為買口罩民眾大排長龍。（圖／記者林悅翻攝）