洞螈不吃不喝可以存活7年　只有交配跟覓食才會移動

▲兩棲類動物洞螈大部分每年僅移動4.8公尺。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者施怡妏／綜合報導

地球上有許多生物常會令人類「自嘆不如」，兩棲類動物洞螈（Proteus anguinus）堪稱是動物界的宅男，是少數不用進食，不用活動也可以存活很久的動物，棲息於第拿里阿爾卑斯山脈石灰岩溶洞的地下水脈中，能夠連續2,569天，也就是長達7年多的日子，保持不動且存活著。

根據《動物學雜誌》（Journal of Zoology）研究顯示，一隻洞螈在完全靜止的狀況下，竟然存活了7年之久。研究團隊追蹤了19隻洞螈在自然棲息地的活動，有些追蹤28個月，有些則已經觀察了8年。較活躍的洞螈在230天內移動了38公尺，大部份的洞螈每年只會移動4.8公尺，其中有一隻洞螈長達7年都沒有移動過。

根據了解，洞螈只有在進食以及交配的時候會有意願活動，利用聽覺來覓食小蝦或是蝸牛，而交配雖然可以讓洞螈活動，但交配的週期大約是12.5年一次。由於牠們生存的地方較黑暗，缺乏糧食，對於光的感知能力不足，因此嗅覺、聽覺、味覺以及對磁場的反應更加敏銳，牠們的聽覺相當敏感，就算是水中最小的震動，牠們也可以感受得到。

洞螈受到環境的影響，行動緩動且繁殖週期長，即使缺乏氧氣及食物也可以存活下來。此外，洞螈的皮膚中缺少色素，除了存在的三對外鰓為鮮紅色以外，其他部分均為白色，當暴露在陽光下時，牠們可能會燃燒甚至死亡。

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