大直高中生愛數學理論專研大數據三年　獲台灣國際科學獎首獎

▲2020台灣國際科學展覽會今頒獎。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「2020台灣國際科學展覽會」頒獎典禮今（7日）上午舉行頒獎典禮。今年的青少年科學獎其中一名得主為大直高中高三生陳品劭，他藉由相異物排列所形成的循環組關係式對分散是網路爬蟲瀏覽時間及覆蓋率的最佳化問題原理進行探討，對於未來可有效運用於大數據中的快速查詢。

陳品劭研究題目為《改良式廣度優先網路爬蟲演算法之組合分析研究》，他指出，自己對於數學公式理論相當有興趣，因此花了高中三年的時間研究該題目，他感謝家人的栽培，雖然父親為工地工人，無法給予他過多學習經驗，但卻相當支持他的喜好，更感念父親對他的人生觀念的啟發，以至於有今天的成就。

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▲大直高中高三生陳品劭。（圖／記者崔至雲攝）

另一名青少年科學獎為私立復興實驗中學高二生陳禹縉。她認為，現今癌症標靶藥物的成效不如預期，因此積極尋找新的癌症治療藥物，她利用新核准的標靶藥物Palbociclib進行研究，發現此藥物不但能誘發癌細胞凋亡，同時也能誘發肺癌細胞死亡，而此兩種現象正與蛋白質細胞有關聯。她的研究也發現，Palbociclib是透過AMPK-PP5途徑促進肺癌細胞死亡，未來有助於癌症標靶藥物的研發。

▲私立復興實驗中學高二生陳禹縉。（圖／記者崔至雲攝）

而國外青少年科學獎則由來自加拿大的Shaan Baig獲得，他指出，由於目前阿茲海默症的抗體診斷方法大多為侵入性的腰椎穿刺，且缺乏專一性，因此設計了一種新穎的奈米碳量子點及專一性的抗體複合體，這種會發近紅光的複合體能夠穿越血腦屏障，進而去定量腦中阿茲海默的抗體，對於阿茲海默症的治療提供新的方式。





▲加拿大學生Shaan Baig。（圖／記者崔至雲攝）

台灣國際科學展覽會今年國内報名參加的作品共283件，僅33件進人複審，最後共有62件作品獲獎，並選出17件作品29位同舉將分別代表台灣參加美國ISEF、國際科學博覧會ESA、土耳其BUCA IMSEF及巴西MOSTRATEC等4項國際科學展覧競賽活動。

副總統陳建仁今也出席頒獎典禮，他勉勵學生們，從生活中去關心、發現問題，尋找研究方向，擬訂具創意的研究題目，並憑藉著對科學的濃厚興趣與熱情，設計實驗，再從不斷的錯誤中學習與成長，而這種鍥而不捨的研究精神及豐富的創造力，也正是21世紀青少年所需具備的學習能力。他期待並鼓勵學生，勇敢追尋自己的夢想，於科學的領域繼續探索，並帶領這個世界開創更美好的未來。

▲副總統陳建仁出席台灣國際科學展覽會頒獎典禮。（圖／記者崔至雲攝）