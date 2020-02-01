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透天厝成「凶宅」房東怒討315萬！狠兒替母出氣弒父冰屍3個月…還嫌賠太貴

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▲▼獵奇冰屍案大逆轉！大兒子認找2友殺父藏屍　母心疼頂罪（丁姓大兒子）。（圖／記者宋德威攝）

▲高雄冰櫃藏屍命案，犯案的4人除了面對重大刑責，還要賠償房東315萬元。（圖／記者宋德威攝）

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

2018年高雄一起冰櫃藏屍命案驚動整個社會！丁姓死者被洪姓妻子和大兒子、2名友人，共同殺害再放入冰櫃藏匿長達3個月，案情曝光歷經審判後，他們除了入獄接受刑責之外，還要付上高額賠償金，因為命案發生後透天店面成「兇凶」，導致房價一落千丈。高雄地院審理，判洪女等4人須賠償房東315萬元。全案可上訴。

房東與洪女簽署的租賃合約時間為2017年6月15日至2019年6月14日，沒想到2018年6月4日屋內竟發生驚天動地的冰櫃藏屍案，讓市價原本高達900萬元的房屋，因為變成「凶宅」，價格直接下降至少35%，大約僅剩585萬元，對此，房東非常不滿，開口求償450萬元，後來發出聲明改為315萬元。

大兒子和2名友人表示，願意賠償但認為金額過高，希望可以降低金額，甚至請求法官撤銷告訴；洪女則提到，並非故意造成他人房屋價值損害，當初犯案動機是因為受不了死者生前長期家暴，希望可以減低賠償金。對此，法官認為洪女說詞僅為了個人刑責考量，與房屋受損賠償判斷無關。

高雄地院審理，根據房仲同業公會資料顯示，一般兇宅價格大多會跌3至4成，而這起案件是先於房屋內殺害後，還藏匿屍體高達3個月，確認此棟房屋約莫跌了360萬元，而命案除了嚴重影響房屋市價，也帶來強烈的負面觀感，影響居住者的內心感受，最終判洪女等4人應賠償315萬元。全案可上訴。


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