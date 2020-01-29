秦始皇陵發現大型陪葬墓！出土大量銅、玉珍寶　現存最古老「金駱駝」

▲大陸考古學家發現了秦代保存完善的大型墓葬。（圖／翻攝自微信公眾號／文博中國）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸2019年12月公佈考古成果，當地考古學家在秦始皇陵園外城西側的陵區挖掘時，發現了秦代規模最大、等級最高、保存最完善的大型墓葬，除了找到許多大量陶器、銅器、玉器等工具，還發現目前大陸所見最早的「單體金駱駝」，提供漢代絲綢之路開通以前，中西文化交流的重要依據及實物材料。

綜合陸媒報導，考古學家針對編號為一號墓葬（QLCM1）的墓葬進行挖掘，一號墓位於秦皇陵園外城西側約440公尺，平面呈中字形，坐南面北，由南、北墓道與墓室三部分組成，全長約100公尺，總面積約1900平方公尺，棺槨位於墓室正中偏南，外側為邊箱，放置大量陶器、銅器、玉器及少量金銀器、鐵器等。

▲墓葬土了目前大陸所見最早的「單體金駱駝」。（圖／翻攝自微信公眾號／文博中國）

考古人員在這一座墓葬發現了大量古文物，包含鼎、鈁、豆、匙、盤、甑、釜等銅陶器具、玉圭、玉壁等玉器，甚至還出土了目前大陸所見最早的「單體金駱駝」。根據墓葬所處位置、墓葬形制及出土物，這一個墓葬建造在「秦統一」後，屬於有規劃的高等级陪葬墓區，墓主與秦始皇關係密切。

大陸考古學家表示，這些器物不僅為漢代絲綢之路開通前、中西文化交流提供了重要依據，也是秦代政治、經濟、軍事、科技、文化等研究重要的實物材料。

