鯊魚哥「皮膚破洞」仍可爽游！癒合力神速　關鍵原因找到了

▲鯊魚皮膚黏液中的細菌群中有強大的免疫能力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導



野生鯊魚身上常有大大小小的傷口，但仍然能悠游在大海之中，阿布杜拉國王科技大學（KAUST）紅海研究團隊找到原因，發現鯊魚的皮膚黏液中的細菌群中有強大的免疫能力，可保持傷口清潔不容易受到感染，如有傷口可加速癒合。領導研究員表示，未來可應用於傷口治療。

綜合外媒報導，紅海研究團隊在塞舌爾群島周圍採集了烏翅真鯊（blacktip reef shark）魚鰓與背部皮膚的黏液樣本，並對樣本中的16S rRNA基因進行排序，用以鑑定細菌，最後也比較來自不同樣本的細菌群，檢測對鯊魚傷口的反應變化。

分析結果顯示，有受傷與沒受傷的鯊魚皮膚細菌群相較下並沒有差異，也就是說無法證明「傷口周圍有感染的現象」。領導該項研究的研究員波哥瑞茲（Claudia Pogoreutz）表示，他們感到相當驚訝，這證明了鯊魚的皮膚不容易被感染。波哥瑞茲還說，即使有受傷，鯊魚皮膚上的細菌群仍可以保持，「我們需更深入研究鯊魚皮膚黏液中的細菌，這些細菌有著強大的先天免疫力。」



事實上，鯊魚「是海洋中的龐然大物」比恐龍更早出現在地球上，整整早了3億年，至今已超過5億年。鯊魚在近一億年來幾乎沒有任何改變，在古代時又被稱作鮫、鮫鯊。