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運動1公里捐10元！康健人壽騎走活動「30天破12.5萬里程」　捐125萬公益愛心金

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▲「騎走十萬里，康健捐百萬」公益活動大成功。康健人壽每1公里捐出新台幣10元公益愛心金，由總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）捐贈新台幣125萬元給慈善夥伴HOPE癌症希望基金會。（圖／康健人壽提供）

▲「騎走十萬里，康健捐百萬」公益活動大成功。康健人壽每1公里捐出新台幣10元公益愛心金，由總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）（右）捐贈新台幣125萬元給慈善夥伴HOPE癌症希望基金會。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

長期提倡運動實現全方位身心健康，康健人壽舉辦「騎走十萬里，康健捐百萬」公益活動創下亮眼成績，線上活動鼓勵民眾上網登錄每日健走或騎自行車的運動里程數，短短30天的活動已累積超過12萬5000公里，相當於環台125圈的成績，超越原訂10萬公里、環台100圈的目標，達成率高達125%。

康健人壽表示，將累積的運動里程轉化為愛心捐款，每1公里即捐出新台幣10元公益愛心金，因此，共捐贈新台幣125萬元給慈善夥伴HOPE癌症希望基金會，把健康與幸福傳遞給更多需要幫助的人。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，新年是傳遞溫暖與祝福的時刻，康健舉辦的公益活動吸引來自全台各地超過6000位民眾參與，透過數位推廣讓累積運動里程，最終達成了亮眼的成果，也顯示台灣民眾對康健人壽推廣健康生活，建立永續回饋、在地共好的公益理念的高度認同和支持。

「康健人壽從企業資源到員工參與和捐款響應，進而連結全體社會的力量。」邵駿崴表示，公益運動里程累積活動首度結合國人最喜歡的運動健走和騎自行車運動，全台民眾不受時間空間限制都能參加，除了透過健走和騎自行車運動促進身心健康，降低壓力以及罹患疾病的風險，還能同時支持公益做愛心。

邵駿崴指出，另一個創意亮點是透過活動專屬的臉書大頭貼特效框，讓參與活動的民眾利用社群力量傳遞「你運動，康健人壽捐款做公益」的理念。

深耕台灣超過30年，康健人壽承襲母公司美國信諾保險集團（Cigna）企業責任的理念與方針，從責任經營、員工關懷、社會參與及永續發展四大方向，尋求促進企業與社會間的互信與共好。

康健人壽表示，努力成為台灣民眾的全方位健康夥伴，不僅提供健康保障，更將服務向前延伸至預防階段、向後延伸至關懷支持。透過健康知識傳遞、贊助運動賽事、舉辦大型健康活動以及好在康健會員平台等健康管理工具，將健康意識自然而然的融入民眾生活當中；也將這樣的理念對內落實在職場，注重關懷同仁生活與工作平衡，由內到外具體落實健康品牌及企業公民的責任。

 
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