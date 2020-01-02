婦人多還70萬還被痛毆討債 　「以死控訴」吸血地下錢莊

▲警方破獲地下錢莊討債集團，逮捕以洪姓主嫌為首等6名犯嫌。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

屏東市一名張姓婦人向洪姓主嫌為首地下錢莊借貸，借40幾萬元還款快100萬元，結果還倒欠十幾萬元，不堪錢莊、暴力集團長期逼債，打算到旅館服藥輕生，所幸被發現報警獲救。警方逮捕主嫌洪姓男子、綽號「米粉」等6名犯嫌到案，依組織犯罪條例、恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌移請屏東地方檢察署偵辦。

刑事局南打表示，一名40多歲張姓婦人向洪嫌地下錢莊借款，前後陸續借40幾萬元還快100萬元，結果後來還倒欠十幾萬元，對於錢莊、暴力集團長期逼討債務感到厭世，於是到屏東某汽車旅館打算服藥輕生。刑事局南打偵八大隊(偵六隊)獲報展開偵辦，並報請屏東地檢署楊士逸檢察官指揮。

▲警方破獲地下錢莊討債集團。查扣新臺幣約398萬元（含賭資243餘萬元）、財務表、印章、支票、銀行帳戶、手機、相關帳冊（圖／記者翁進忠翻攝）

歷經好幾個月蒐報，洪姓主嫌為首的地下錢莊以經營茶行為掩護、從事暴力討債，自107年開始從事高利貸之不法犯行，民眾借款還不出錢就帶到公司毆打，放款月息達240%以上。專案小組蒐報經警政署核列為「治平專案肅目標」。

▲警方破獲地下錢莊討債集團，其中一台休旅車還被犯嫌開去幫朋友充當禮車使用（圖／記者翁進忠翻攝）

警方日前持屏東地檢署及法院聲請拘票及搜索票，在潮州、鹽埔等地查緝，將主嫌洪姓等6名犯嫌拘提到案，並在住處及銀行保險箱查獲現金新臺幣約398萬元（含賭資243餘萬元）、財務表、印章、支票、銀行帳戶、手機、相關帳冊及2部自小客車及休旅車1部等贓證物，依組織犯罪條例、恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌移請屏東地方檢察署偵辦。

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