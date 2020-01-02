4秒鐘從白紙上變出第二罐芬達汽水？16歲高中生每天練畫8小時

實習記者施怡妏／綜合報導

在白紙上放上一罐紫色芬達，輕輕一推竟然變出第二罐芬達？日本16歲年輕畫家「慧人」，日前在推特上發表自己的創意圖畫，用色鉛筆畫出錯視藝術，短短四秒鐘的影片，網友不斷重複回放「難道是我眼花嗎？」。慧人表示，「對我而言，這是我相當好的作品之一，很開心有這麼多人都喜歡我的作品。」

高中三年級的慧人在推特上貼出畫作的影片，寫道「我用色鉛筆畫了芬達！」利用錯視藝術畫出栩栩如生的芬達，仿佛有兩罐芬達在桌上。影片中，被手指輕輕一推的芬達滾出白紙，沒想到紙上又變出第二罐芬達。短短兩天的時間，該影片已經有40萬點閱率，網友在底下留言表示，「根本一模一樣！」、「我還以為那是真的」。

根據withnews報導，慧人是個愛畫畫的少年，時常在社群網站上分享自己的畫作，這些栩栩如生的作品是他花3年的時間，每天練習8小時苦練出來的成果。在高中時買了一盒120色的色鉛筆作為開學禮物，自此開啟他的繪畫之路。

當初會拍攝影片，只是想知道自己畫的描繪的怎麼樣，沒想到成品竟然跟實物一模一樣，絲毫看不出有什麼差別，也因此讓他興起拍影片的想法。但是拍攝影片卻不像想像中的那麼簡單，除了角度要對，位置也不能錯，否則看起來就會不一樣，因此常常短短幾秒鐘的影片，需要拍攝很多次才會成功。

錯視藝術又稱視覺假象，是指通過幾何排列、視覺成像規律等手段，製作有視覺欺騙成分的圖像進行眼球欺騙，引起的視覺上的錯覺，達到藝術或者類似魔術般的效果。