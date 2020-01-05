許至椿辦「名家揮毫贈春聯賀歲活動」　台南美食魯麵供品嘗

▲台南市議員許至椿舉辦「名家揮毫贈春聯賀歲活動」，服務處還準備了台南傳統美食魯麵供民眾品嘗，場面熱鬧非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接2020金鼠年的到來，台南市議員許至椿結合北區大光里、長勝里、永祥里、大興里…等24里及小康社區發展協會，5日於北區光武活動中心聯合舉辦「名家揮毫贈春聯賀歲活動」，服務處還準備了台南傳統美食魯麵供民眾品嘗，場面熱鬧非凡。

前台南市書法學會前理事長楊玉秀率領郜璞、吳文凱、林育賢、許淑芬、張峻榮、張清田、黃維民、陳眉君、王祥康等10位書法名家現場揮毫贈春聯給鄉親，吸引大批民眾排隊索取。

活動現場一早就吸引大批民眾前往排隊等候索取，10位名書法家當場揮毫供不應求，一片紅色字海喜氣洋洋，現場熱鬧滾滾。會場還設有「自寫區」供民眾同樂，不但可見民眾踴躍索取春聯，還可看見學童興奮地自己創意發想吉祥語動手寫春聯。

市議員許至椿表示，現場除了提供民眾免費索取春聯外，在歲末年初之際，也邀請大家共同來做愛心，鄉親只要捐3張發票，就可以獲得苗栽1份，5張發票，換取爆米花1份，許至椿說，所募集的發票將全數捐贈創世基金會為植物人盡一份力。

志誠醫院陳志誠醫師現場為民眾義診，以及米蘭時尚髮型集團為民眾義剪，還備有眼部保養及免費推拿區幫民眾舒壓放鬆筋骨，輕鬆過好年。

市議員許至椿服務處辦理贈春聯活動已10餘年，每年都人潮滿滿，許至椿表示民間傳統習俗，農曆年底前都要除舊布新，大掃除後家家戶戶依習俗會貼上門聯春聯，象徵新的一年闔家團圓，感受新年歡樂氣氛，許至椿也祝福鄉親們貼上春聯後除舊布新迎來金鼠福滿門，家家戶戶和樂鼠運亨通。

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