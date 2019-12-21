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日電車顧人怨排行榜　「坐椅子方式」登冠軍寶座…後背包跌到第3

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▲▼日本電車,地鐵,東京,JR,上班族。（示意圖／實習記者袁茵攝）

▲日本電車示意圖。（圖非新聞當事人／記者袁茵攝）

圖文／鏡週刊

日本全國私鐵都加入的日本民營鐵道協會，每年都會發表「車站和電車內讓人困擾的行為排行榜」，昨（19日）發表了2019年的排名，根據最新名單，去年位居第一的「後背包」，經過強力宣導已經降到第三名。

根據日本《東洋經濟》報導，取而代之登上冠軍寶座的是「坐椅子的方式」，第二名則是「上下車的禮儀」，而第三名就是去年的第一名「拿行李的方式和放置方法」。

日本民營鐵道協會總務廣報部次長日高義文表示，「其實第一名到第三名之間的差距並不大，『拿行李的方式和放置方法』從冠軍跌落的原因，是因為大眾對於拿行李的禮儀開始了解，可以說是因為各鐵路公司加強呼籲將後背包往前抱的啟蒙活動奏效。」

至於第一名的「坐椅子的方式」，過去10年一直都是排行榜上的常客，其中最讓人感到困擾的，就是不靠近隔壁乘客坐下，因為日本鐵路有許多長形的座椅，並未明顯區分每人能坐的範圍，所以若大家都相隔很遠乘坐，能夠坐下的人就減少，日本鐵路近年來已經針對這種抱怨進行座位調整，讓座椅能夠明顯看出一個人座位的形狀。另外，在座位上伸直雙腿或者翹腳的人，也會讓其他乘客感到很困擾。

▲電車，日本電車，電車禮儀（示意圖，圖／記者陳世昌攝）

▲日本電車示意圖。（圖／記者陳世昌攝）

第二名的「上下車的禮儀」在2010到2018年間一直保持在3到5名的位置，今年排名又再往上提升，其中最讓人感到困擾的，就是站在電車門旁邊，在車門打開時擋住上下人潮卻一動也不動的人，還有就是不等待車內的乘客下車，就急著擠上車的人。

另外，在日本關東和關西的調查結果也有些許不同，除了第一名都是「坐椅子的方式」外，二至五名關東地區分別是「手機的使用方式」「上下車的禮儀」「拿取行李和置放行李的方式」「吵鬧的對話」，關西地區則是「拿取行李和置放行李的方式」位居第二，三至五分別是「上下車的禮儀」「吵鬧的對話」「手機的使用方式」。


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