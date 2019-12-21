3歲女兒不像他！ 新北男「偷驗DNA」怒告　妻子震驚真相：我怎麼會知道？

圖文／周刊王

夫妻吵架是常有的事，不過在新北市，一對夫妻婚後經常吵架，妻子常常一氣之下離家出走，甚至威脅要離婚，丈夫雖然處處禮讓，但在女兒出世到3歲後，女兒居然不像他，這名丈夫越想越不對勁，偷偷為女兒進行DNA鑑定，發現了「綠帽」真相，憤而提告向妻子求償138萬元！

丈夫懷疑女兒不像自己，DNA鑑定發現真相。（圖／Pixabay）

被告的陳姓女子2013年婚後常和丈夫發生爭吵，甚至常常不顧家庭離家出走，對婚姻和女兒的教養更是不關心，常把女兒交由岳母照顧，這名丈夫隱忍多時後心生疑慮，私下為女兒進行DNA鑑定，才發現自己幫別人照顧女兒，去年3月簽字離婚，不過男方仍提起訴訟，包括精神撫慰共求償138萬元。

不過這名陳姓女子也有話說，表示女兒的日常開銷諸如衣鞋、奶粉、尿布都是自己花錢買，男方收入並不多，還常把錢花在機車改裝上，甚至還常常跟她討錢，自己也不知道原來丈夫不是女兒的生父，直到DNA鑑定報告出爐後，才發現事實真相。

法官經多方因素考量後，認為男方提出的精神撫慰金方面「證據不足」，因此駁回聲請，但判定陳姓女子仍須支付20萬9千元。

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