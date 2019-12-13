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金管會破南山佈局！展現魄力駁回尹衍樑之子尹崇堯代理董座　杜英宗2年後難回鍋

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▲▼顧立雄（左）、尹衍樑（右）。（圖／ETtoday資料照）

▲金管會主委顧立雄（左）、潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

南山人壽推出潤泰集團總裁尹衍樑之子尹崇堯，代理南山人壽董事長的人事案，昨（12）天遭金管會駁回，要求重新考慮人選，業界評論，這打破了南山人壽大股東的精心佈局，讓尹崇堯無法代理2年，杜英宗屆時若要回鍋南山當董座，難度會提高。

南山人壽因為新系統頻頻出狀況，遭金管會重罰3000萬元，「投資銀行教父」杜英宗也被停職2年，還要求南山人壽改善期間不要讓杜英宗插手，大股東們決定先派36歲的尹崇堯代理董座。2年後，當杜英宗停職期結束，到時候，會不會回鍋南山當董事長，成為業界觀察焦點。

如今，這個佈局被金管會打亂，南山人壽也只能重新思考，找尋真正具威望的專業人士，才擔任董座，才能說服金管會以及南山股東、員工、保戶。如果，新的董座幹的有聲有色，解決了系統問題，重新贏得員工與保戶與社會大眾信任，那2年後，有何道理要新董座下台，交棒給杜英宗回鍋？

換句話說，杜英宗回鍋南山董座的必要性與正當性，屆時將是一大問號。

反過來說，南山人壽現在四處尋才，請求有威望有資歷的專業人士，前來幫忙救火，若對方得知，只能幹2年，到時候得交還給杜英宗，那還會有人願意當個短期代班董座嗎？

說起來，尹崇堯的代理董座人事案，本來就不是最佳方案，因為南山人壽問題重重，光是「境界」保單系統連環失誤、勞資爭議就處理不完，杜英宗也被停職下台，外界原本預期，南山會找保險業專業人士，接下杜英宗遺下的董事長職務。可沒想到，南山卻推了尹衍樑之子尹崇堯，引起各界疑慮。

南山人壽工會前理事長嚴慶龍先前就質疑，尹崇堯這段期間都待在杜英宗身旁當特助，也就是說，許多大小會議，尹崇堯都參與其中，那麼杜英宗當初如何決定引進境界新系統、公司決策如何錯誤，尹崇堯理應也透澈熟知，「南山人壽沒有了杜英宗，卻改由尹衍樑獨子領導，會比較好嗎？」

金管會也知道此事的嚴重性，因此兩次面試尹崇堯，3大考量包括：一、尹崇堯年紀較輕，僅36歲；二、南山人壽規模大，必須較謹慎；三、過去保險公司擔任董事長，多是金融界熟悉的人，或曾擔任總經理或副總經理，大家對尹崇堯較為陌生。

最終，金管會展現魄力，駁回尹崇堯的代理人事案，其實也是呼應了官方積極推動的「金融業去家族化」，貫徹經營與所有權分離，避免法人董事被大股東任意改派，並強化公司治理及董事會多元化，避免應屬於一般股東的企業，無端變成「家族事業」。

 
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