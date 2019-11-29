春酒變花酒「想上2正妹記者」　立委前辦公室主任遭起訴

圖、文／鏡週刊

親民黨4連霸立委李鴻鈞的服務處主任張書維被控在今年2月春酒期間色膽包天，涉嫌在KTV及摩鐵分別對2名女記者襲胸及強脫衣褲意圖性侵，消息傳出後，李鴻鈞第一時間就將他辭退，全案進入司法調查超過半年後，新北地檢署今依妨害性自主及性騷擾防治法將張書維起訴。

張書維在案發後，推稱遭設局仙人跳，反告對方誣告，不過，檢方認定被害人說法屬實，今（29日）也一併將被害女記者不起訴。

張書維被控在2月間春酒續攤時，被控在KTV包廂對一名身材火辣的正妹記者A女猛抓豪乳，後來又趁另名更年輕的女記者B女準備搭計程車送他離開時，半路誘騙對方到汽車旅館，企圖脫光對方衣褲性侵，幸好最後因B女大喊及苦苦哀求，張才未得逞。

不過，張書維面對指控，後來還開記者會表示，他當天受邀參加春酒，因為透過熟識的里長介紹，才結識2名女記者，對方不斷向他敬酒，因為氣氛熱鬧，他才邀約2人與另位朋友一起到台北市的KTV續攤唱歌。

最後他不勝酒力醉倒，隨後另名友人帶著1名傳播妹到場，2名女記者還對他說：「幹嘛還找妹來，我們2個陪你們玩就好了！」張書維還稱，當時他不勝酒力醉倒在沙發，2女仍與他肢體接觸。

最後A女先離開，B女跟他搭乘計程車離開，醒來時已在汽車旅館門口，並未強迫對方上摩鐵，未料事後對方卻告他，他懷疑遭女記者設局陷害，但檢方根據相關事證，採信被害人說法，仍將張書維起訴。

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