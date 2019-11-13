瘋電影／天氣之子　晴女原來是上天的祭品

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然沒有驚喜，但是故事架構完整，敘事縝密，結合大自然天氣的愛情故事，添上神秘色彩在結局安排上加強了力道，也將預言家的日本狀態安排進來，對奇幻的部分更加分，整體感是好看的。

美術部分就新海誠的分鏡製圖專業，完全不必有疑慮的美輪美奐，單就視覺部分是最滿足的，從天空、大自然、街道以至於主菜大特寫等等，每格圖案都令人心動，這是新海誠最拿手的絕活，對於愛情故事也是最重要的一環，美景、音樂、美女缺一不可。

青春對真愛的奮不顧身，在苦難時的互助依靠，都是人性溫暖的點滴累積，照顧弟弟的小姊姊，貧窮社長對離家少年的眷顧，打工義氣大姊的臨危解救等等劇情安排在最後的節奏上很恰當，雖然片中有些並沒有交代清楚，但因為是愛情故事可能就忘了，是說那把槍到底．．．．．還是沒交代，不錯看，應該是七分。







片 名：天氣之子

英文名稱：Weathering with You

類 型：愛情、動畫、奇幻

上映日期：2019-09-12

片 長：01時52分

導 演：新海誠(Makoto Shinkai)

演 員：小栗旬(Shun Oguri) 、 本田翼(Tsubasa Honda) 、 倍賞千惠子(Chieko BAISHO) 、 醍醐虎汰朗 、 森七菜

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



高一那年夏天，帆高（醍醐虎汰朗 配音）離開位在離島的家鄉，獨自一人來到東京，拮据的生活迫使他不得不找份工作，最後來到一間專門出版奇怪超自然刊物的出版社擔任寫手。不久，東京開始下起連日大雨，彷彿暗示著帆高不順遂的未來，在這座繁忙城市裡到處取材的帆高邂逅了與弟弟相依為命，不可思議的美少女陽菜（森七菜 配音）。

「等等就會放晴了喔。」陽菜這樣告訴著帆高，不久，頭頂的烏雲逐漸散去，耀眼的陽光灑落街道……原來，陽菜擁有「改變天氣」的奇妙能力……

▲新海城的視覺繪畫技巧，無可挑剔。

▲初次到此為了給母親許願，沒想到就變成晴女。

▲光影投射的街景，充滿希望的視覺感。

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