　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／天氣之子　晴女原來是上天的祭品

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼天氣之子。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

雖然沒有驚喜，但是故事架構完整，敘事縝密，結合大自然天氣的愛情故事，添上神秘色彩在結局安排上加強了力道，也將預言家的日本狀態安排進來，對奇幻的部分更加分，整體感是好看的。

美術部分就新海誠的分鏡製圖專業，完全不必有疑慮的美輪美奐，單就視覺部分是最滿足的，從天空、大自然、街道以至於主菜大特寫等等，每格圖案都令人心動，這是新海誠最拿手的絕活，對於愛情故事也是最重要的一環，美景、音樂、美女缺一不可。

青春對真愛的奮不顧身，在苦難時的互助依靠，都是人性溫暖的點滴累積，照顧弟弟的小姊姊，貧窮社長對離家少年的眷顧，打工義氣大姊的臨危解救等等劇情安排在最後的節奏上很恰當，雖然片中有些並沒有交代清楚，但因為是愛情故事可能就忘了，是說那把槍到底．．．．．還是沒交代，不錯看，應該是七分。



 片　　名：天氣之子
英文名稱：Weathering with You
類　　型：愛情、動畫、奇幻
上映日期：2019-09-12
片　　長：01時52分
導　　演：新海誠(Makoto Shinkai)
演　　員：小栗旬(Shun Oguri) 、 本田翼(Tsubasa Honda) 、 倍賞千惠子(Chieko BAISHO) 、 醍醐虎汰朗 、 森七菜
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

高一那年夏天，帆高（醍醐虎汰朗 配音）離開位在離島的家鄉，獨自一人來到東京，拮据的生活迫使他不得不找份工作，最後來到一間專門出版奇怪超自然刊物的出版社擔任寫手。不久，東京開始下起連日大雨，彷彿暗示著帆高不順遂的未來，在這座繁忙城市裡到處取材的帆高邂逅了與弟弟相依為命，不可思議的美少女陽菜（森七菜 配音）。

「等等就會放晴了喔。」陽菜這樣告訴著帆高，不久，頭頂的烏雲逐漸散去，耀眼的陽光灑落街道……原來，陽菜擁有「改變天氣」的奇妙能力……

▲▼天氣之子。（圖／ｉｍｄｂ）

▲新海城的視覺繪畫技巧，無可挑剔。

▲▼天氣之子。（圖／ｉｍｄｂ）

▲初次到此為了給母親許願，沒想到就變成晴女。

▲▼天氣之子。（圖／ｉｍｄｂ）

▲光影投射的街景，充滿希望的視覺感。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
宋楚瑜5度出征總統大選　副手找「廣告教母」余湘
劉若英「綁馬尾見3凹頭皮」頭髮稀疏近況曝光！現身淡水沒人認出
國民黨不分區立委完整名單出爐　安全名單恐下修至12席
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／天氣之子　晴女原來是上天的祭品

瘋電影／山田孝之的痛苦與榮耀　一生只做一種工作太少

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

瘋電影／天氣之子　晴女原來是上天的祭品

瘋電影／山田孝之的痛苦與榮耀　一生只做一種工作太少

帥歐巴烤肉給你吃！台中道地韓式烤肉店　小菜+生菜無限吃到爽

【廣編】明曜百貨32週年慶 LOVE U！

快訊／雙颱共舞！26號颱「海鷗」生成　今晚起北東變天

勞動部結盟93家醫院提供職災診治　每年可服務2萬人次

12強／不敗金身！張奕連續無失分　破大谷翔平超狂紀錄

快訊／宋楚瑜5度出征總統大選　副手找「廣告教母」余湘

男友帶柿子回家…切開變「橘色版芋頭」爬滿黑點！　內行直呼高級：甜度更高

批國民黨不分區是「分贓黑名單」　李正皓預言：2020直接少3席

中大校園成戰場！學生申請「禁制令」限制港警帶武器入校

竹北吊車大王就是任性！「20妻妾後宮」對外開放　團購60輛賓士送人

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

名家熱門新聞

晴女原來是上天的祭品

一生只做一種工作太無聊

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

紐約米其林　印度主廚的香料冒險

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

落健生髮水的效果及風險

10道你非吃不可的蝦料理(上)

海空大戰的史詩戰役

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

超市火鍋肉片變出5道美味料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

更多熱門

相關新聞

一生只做一種工作太無聊

一生只做一種工作太無聊

山田孝之，35歲，是一名演員、電影製作人也是樂團主唱，開了一間公司，也當作家出書，而在這多采多姿生活的背後，是用很多的時間、很大的堅持及很多的努力所換來的。他出道不久，便以電視劇《水男孩》、《在世界中心呼喊愛》獲得人氣，首度主演的電影《電車男》也紅遍全亞洲。看似一切順遂的他，卻被媒體爆出私生子醜聞，讓他遭受許多抨擊，人氣不僅下滑，也因此得了憂鬱症。

壞事的後面就有好事發生

壞事的後面就有好事發生

海空大戰的史詩戰役

海空大戰的史詩戰役

練習理解可以養成良知

練習理解可以養成良知

這個世界最公平的是太陽

這個世界最公平的是太陽

關鍵字：

瘋電影天氣之子賴賴新海誠導演

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

大比分完封韓國 　洪總：很意外

從澳洲回台！她失業半年...哥瞬間氣炸

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面