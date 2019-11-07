NCC解決授權費爭議慢半拍！立委要求12月底前提出「強制仲裁」修法



▲富邦MOMO親子台今年10月2日晚上無預警對「北都有線電視」斷訊（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導



有線電視授權費爭議量爆增，為確保觀眾權益，立法院交通委員會7日審查NCC109年預算時提出主決議，要求NCC儘速於12月底前提出《有線廣播電視法》之仲裁機制配套修法草案。立委葉宜津表示，站在收視戶權益考量，現在亂成這樣(授權爭議)，她很擔心NCC做為監理機關，到底能不能拿出辦法？若NCC動作太慢，就算立法院有心審理，法條沒進來也沒法審。



7日立法院在審查NCC平台處109年作業費3000萬時，立委葉宜津、林俊憲都很擔心目前有線電視亂象，而且未來可能還會更亂、爭議不斷，以致觀眾權益受影響。



林俊憲表示，NCC過去對於系統與頻道代理商之間的爭議處理主要是沒有「武器」，只能勸大家不要吵，沒有任何強制力，而且爭議頻率越來越高，前幾年每年只有個位數案件，今年目前已近40件，主要原因是有線電視的「餅」變小了，兩方的爭議會越來越多，所以NCC一定要加強手裡可以去處理的「武器」，這是法律的問題，同意NCC要修法加入仲裁機制。



▲NCC代理主委陳耀祥。（資料照片／記者陳世昌攝）



NCC代主委陳耀祥表示，現在的調處案件的確爆增，花費相當人力在處理這個問題，原因除了有線電視訂戶數下降之外，還有新進系統業者開放後的MG15授權費問題，因為這涉及業者商業機制的問題，NCC站在第三方立場，以消費者權益、產業秩序為目標去進行調處，但成效很有限，到目前只有1、2件有成功，其他都無法成立，正在修法引進「仲裁機制」來解決紛爭。



陳耀祥說，NCC已參考國外立法修改《有線廣播電視法》，將來在一定條 件下，可能會用強制仲裁方式去處理，有效率且短時間內去處理這類爭議，解決有線電視在頻道授權這部份這麼亂的情況。



陳耀祥還說，目前草案已經有了，下周(12日)要舉行公開說明會，預計最快年底可以提出來送行政院核定，再送立法院審議，但估計在立法院這個會期會來不及。



葉宜津認為NCC應該更積極一些，她認為這個修法是讓NCC增加有利的工具，很期待NCC要更積極有所做為，但NCC動作太慢，如果12月才到立法院，可能當時立法院就休會了，時效絕對來不及，「就算立法院有心審理，法條沒進來也沒法審」她認為NCC應該在11月底就完成行政院核定，如果拖到11月才給行政院當然來不及。





▲立法院交通委員會7日審查NCC109年預算時提出主決議，要求NCC儘速於12月底前提出《有線廣播電視法》之仲裁機制配套修法草案（圖／翻攝YouTube國會頻道）



據了解，NCC在今年10月2日第876次委員會就通過「強化有線廣播電視爭議處理機制條文修正草案討論案」，內容即有強制授權相關條文，但到11月4日才公告11月12日舉辦公開說明會，顯示NCC只是按一般作業程序在處理此次修法，並不認為有機會加速作業在立法院本會期可以三讀。如今是立委在鞭策應快點完成修法，比NCC更努力解決問題。



葉宜津表示，NCC要有工具才能處理問題，就要積極一點，不要到了12月送立法院才說立法院(已休會)沒審，然後等於要再等到明年3月之後下一屆立委產生才可能排審，這樣一來一往就花掉半年時間。



NCC認為，因為草案需要經過公告時間等一定程序，下周二11/12舉行公開說明，之後需再2周作業時間後送NCC委員會審議，核定後的版本要再公告2周之後再送行政院核定，所以最快要到12月。最後委員會對NCC預算案提出主決議，要求NCC儘速於12月底前提出《有線廣播電視法》之仲裁機制配套修法草案。