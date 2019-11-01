想包2萬元打發…製鞋董事違規開球車害女桿弟摔成植物人！法官判賠1004萬

記者陳雕文／新北報導

「家就這樣毀了！」在新北市林口區的林口高爾夫球場擔任桿弟的周張梅子，身體強健每日替客人揹球袋；不料去年初一名陳姓男客人違反規定，讓周女危險站在2人座的高爾夫球車後方貨架，過彎不慎害其摔出車外，從此癱瘓成植物人，丈夫花光積蓄陪伴照顧，時常在暗夜拭淚；如今法官判客人須賠千萬！

▲因為客人違規駕駛高爾夫球車，女桿弟掛在車後摔成植物人，其丈夫不離不棄，花光所有積蓄，只能無助地以淚洗面。（圖／記者陳豐德攝）

據了解，60歲的周張梅子從小學畢業後，剛滿13歲的她就擔任桿弟，身體硬朗且擁有美滿家庭，也時常下場打球；周女的女兒控訴，2018年1月時周女擔任股東陳仕榮（55歲）的桿弟，同行的還有陳男的年邁老母，在打完球後因為陳男累了不想走路，就違反規定自行駕駛兩人座的高爾夫球車，周女不敢得罪客人，只好默默站在車後貨架。

陳男駕車時，在轉彎處不慎把後方周女甩出車外，其頭部著地受到重創，導致創傷性顱內出血、顱骨骨折、水腦症，從此四肢癱瘓且重度昏迷，需要專人長期照顧。

▲女桿弟原本身體強健，後來因客人違規開球車害她摔出車外，頭部受到重創，從此四肢癱瘓成了植物人。（圖／記者陳雕文翻攝）

癱瘓的周張梅子，其醫療、復健費用驚人，一家為了照顧她，200萬的積蓄已經用完，但事發後陳男一方不願扛責，前後經過4次調解，賠償金仍無下落；而桿弟也不是球場的正式員工，只有團保及場地保險，女兒控訴球場也不斷拖延辦理賠償。

「別家人在過年吃團圓飯，我們全家卻都在醫院照顧她，一顆心像刀在割！」周女的丈夫講到傷心處紅了眼眶，妻子發生意外時接近農曆春節，原本好端端在上班，沒想到發生這樣的事，他接到通知時，妻子已經陷入重度昏迷，而對方卻只想卸責，周夫說，「講得就好像都是我們不對，不是開車的不對一樣，對方是老闆我們也是人，毀了我們一家，應該要將心比心。」

▲丈夫替老婆使用機器復健。（圖／記者陳豐德攝）

周女的女兒控訴，駕車的陳男僅前往加護病房探視昏迷的母親一次，包了2萬元的紅包，不料陳男老母竟在病房說：「怎麼一直睡？沒病都睡成有病了，而且我們開車都有叫桿弟要抓好啊！」但該球場有明文規定，球車僅允許桿弟駕駛！

周女的女兒透露，違規開球車的客人叫陳仕榮，是球場的會員（一張會員證就要6、7百萬元）更是球場股東。其身份顯赫，是股票上市的製鞋大廠豐泰董事、知名運動品牌的代理商，每次打球都會穿著顏色特別的訂製款球鞋，外傳他甚至還是某宗教單位的「榮董」。

▲女桿弟的女兒出面指控。（圖／記者陳豐德攝）



女兒更指控林口高爾夫球場管理有問題，未明確要求客人要1人1車，近幾年就發生過3、4次類似案件，上次一位女桿弟也是站在車後摔落，撞傷了腦袋，之前更有整台球具車失控衝進湖泊事件，好險駕駛沒有生命危險。

對此球場張姓經理表示，前後共有包5個紅包慰問家屬，也有請律師協助處理，因為有替周女保保險，要等到金額確定後再向保險公司一次申請理賠，並沒有不顧員工權益；而球場內高爾夫球車不論是2、4人座，都要求是桿弟才可以駕駛，每個球場都是這樣子的，球車上面也有告示「禁止球友駕駛」。

▲女桿弟當時不得已只能站在高爾夫球車後貨架。（圖／記者陳豐德攝）

▲球車上規定寫明「禁止球友駕駛」。（圖／記者陳豐德攝）

記者致電求證陳姓股東，對此他則回應：「這件案子已經進入司法，現在檢察官正在調查。」、「偵查不公開，我沒辦法跟你講！」隨即掛斷電話。

判決指出，周家認為林口育樂公司、陳仕榮共須賠償周張梅子醫療、看護、喪失勞動力損害、精神慰撫金共1593萬餘元，而被害人的丈夫及兩位女兒也分別請求精神慰撫金150萬元、100萬元、100萬元。



法官認定陳仕榮應賠償周張梅子醫療費、看護費、勞動力喪失損害及精神慰撫金等共995萬餘元，另須賠償周夫120萬元、兩女兒各70萬元精神慰撫金，但考量周張梅子身為桿弟，明知規定卻還是讓顧客駕駛車輛，也有20%的過失，因此判陳仕榮須賠償周張梅子796萬餘元，另賠周夫96萬元、兩女兒各56萬元，合計1004萬元，林口育樂公司則無賠償責任；全案仍可上訴。

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▼客戶都可以透過評鑑卡給分，因此周女不敢得罪股東，只好聽令站在車後。（圖／記者陳豐德攝）

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