瘋電影／緝凶對決　為升官下地獄何苦貪是下地獄的捷徑

文／賴賴

瘋言瘋語：

看到胃痛的電影，這個惡魔實在是惡魔界的翹楚，是說要做一個頂尖讓人厭惡到他去死一百遍也不可惜的惡棍角色，這部片的殺人魔可謂是頂尖前三名無誤，要把一個人渣魔鬼塑造得如此貼切，這個造型設計非常加分，整體感是好看的，但是看完心情肯並不會好的那種。

電影流暢好看，節奏拿捏掌握力道十足，非常晦暗卑劣且將人類最陰暗面都挖出來，沒有一個人是好人，這劇本厲害，每個人都是野獸，雖然那些販毒殺人的黑社會，不是人以外，似乎在職場上鬥爭互相陷害踩著他人往上爬，其實也是野獸的一種，沒有人可以高尚得拿著飯碗過好日子，蠶食鯨吞正是人類的世界。

打著正義的口號，做得仍是見不得人的勾當，人類為何要把自己活得如此卑微，名利地位只不過是過往雲煙，到底為什麼要這樣相互踐踏，這真是一部藍綠兩黨很適合來觀賞的電影呀。





片 名：緝凶對決

英文名稱：The Beast

類 型：動作、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2019-08-09

片 長：130分鐘

導 演：李正昊

演 員：李星民(LEE Sung-min) 、 劉在明 、 全慧珍 、 崔丹尼爾

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



一個女孩被殘忍謀殺後遭到肢解棄屍，韓洙與民泰這兩個對頭被同時指派調查此案。不久，韓洙雖輕鬆逮捕了嫌犯，但案情並未如表面如此單純，整起案件疑點重重，令民泰暗生疑心。此時，韓洙的一個線人宣稱他知道誰才是真兇並當著韓洙的面殺了一個毒販，脅迫韓洙保護他的安全，以作為情報交換的條件。面對如此兩難困境，陷入天人交戰的韓洙又該如何抉擇？

▲連續殺人案卡到警官想升官，調查變得更複雜。



▲警察和刑警間的恩恩怨怨也很複雜。

▲最後可以挽救彼此的機會都被彼此會破壞了，大家全都下地獄。



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