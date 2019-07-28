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社會 社會焦點 保障人權

不像外籍交換學生...　資深外事巡官識破烏干達籍非法移工

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▲烏干達籍男子持觀光簽證來台非法打工。（圖／八德警分局提供）

▲警方會同勞動局稽查員在八德區某工廠查獲烏干達籍男子非法打工。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德分局副分局長蔡俊輝到派出所查勤路上，看見一名黑人騎著腳踏車，不像國防大學的外籍交換生，以他多年豐富的外事經驗直覺可能是非法移工，於是發揮柯南精神，馬上聯繫防治組深入追查，經過外事警察一週埋伏跟蹤，在26日會同勞動局稽查員在某工廠，查獲該名持觀光簽證來台非法打工的烏干達籍男子。

▲持觀光簽證來台非法打工的烏干達籍男子，只能窩居在狹小空間。（圖／八德　

▲持觀光簽證來台非法打工的烏干達籍男子，只能窩居在狹小空間。（圖／八德警分局提供）

蔡俊輝79年自警官學校畢業後即在基隆市警察局服務，曾任外事服務站站長，抓過的非法外籍人士好幾百人，「當時就業服務法尚未立法，更沒有移民署專責機關，外國人收容所正在蓋，警察抓到逾期停留外國人，還要自己收容看管，如果護照遺失或被雇主、仲介業者扣留，後續更要代辦旅行文書、代購機票才能順利遣送出境。

▲警方會同勞動局稽查員在八德區某工廠查獲烏干達籍男子非法打工。（圖／八德警分局提供）

▲烏干達籍男子持觀光簽證來台非法打工。（圖／八德警分局提供）

蔡俊輝表示，三峽外國人收容所開張第一批外國人，應該就是他押車從基隆送的，當時還動用鎮暴巴士載運」，他說，「外國人外觀上還是能區分國籍的，斯里蘭卡、印度不一樣、巴基斯坦跟孟加拉很像，奈及利亞、迦納黑人很會跑，台灣目前合法的外籍移工，就菲律賓、印尼、泰國、越南侷限在東南亞國家……」。

正因為蔡俊輝有如此豐富的外事經驗，以直覺判斷立即指揮調度，很快的就查出該名烏干達外籍人士以觀光名義來台卻非法打工，由雇主承租的落腳處及工作地點。

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關鍵字：非法移工

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