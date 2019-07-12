員警巡邏聽見哀嚎　驚見2月大貓咪慘卡路中央　

▲小貓示意圖。（圖／翻攝pixabay）

實習記者梁家源／綜合報導

日前台北市汀洲路上一隻幼貓受困路中央，南海路派出所員警巡邏時聽到哀嚎聲，便迅速將小貓帶回至派出所。陳姓員警和李姓員警見小貓身上乾淨且有項圈，便通知鄰近派出所有小貓走失。稍晚鄰近派出所便來電通知，有民眾報案小貓走失，且特徵與該貓咪雷同，所幸被員警尋獲。失主表示非常感謝員警的協助。

警員陳彥宇與實習生李沄臻巡邏時，在車水馬龍的台北市汀洲路聽見哀嚎聲，前去探視後，發現是一未滿2個月的小貓，員警立即抱起，到路旁等待失主20分鐘，但失主遲遲沒有出現。

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帶回派出所後，員警見小貓乾淨且有項圈，認為應該有人飼養。因李姓員警家中也有飼養貓咪，所以特別能夠體會寵物走失的心情，心急如焚地通知鄰近派出所有小貓走失。

在經過員警不斷的尋找下，終於有鄰近派出所通知有人報案小貓走失，且特徵相同。到派出所認領後，失主表示，小貓因一時調皮跑出去走失，所幸為警方尋獲，貓咪就像他的家人一樣，真的非常感謝警方的努力，幫他找回心愛的家人。

臺北市政府警察局中正第二分局表示，警員陳彥宇與實習生李沄臻秉持著「同理心」、「人民一小事，即警方一大事」，有效提升警察熱心、專業之形象。