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勇警猛追24歲酒駕男7km！撞上電桿「肝腸遭扯斷」命危　開刀腹部全血塊

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記者鄒鎮宇／綜合報導

雲林一名24歲顏姓男子酒駕後拒檢逃逸，竟一路讓4輛警車狂追7公里，期間段蛇行閃避，導致後面一輛警車擦撞後失控撞上電線桿。車上的45歲陳姓員警也因撞擊力道過大，腸子及肝臟動脈遭扯斷出血，現仍在加護病房觀察。

警方表示，吳姓副所長及陳姓警員4日晚間10時10分獲報協助攔截拒檢車輛，一路狂追顏男10分鐘，沒想到途中遭到對方蛇行擦撞，這才失控撞上路旁的電線桿；雖然駕駛的陳員及吳副所長皆有繫上安全帶，但陳因撞擊力道過大，腹部被安全帶勒住，導致腸子及肝臟動脈遭扯斷，另吳男頭部、頸部挫傷，四肢也有輕微擦傷。

▲▼虎警攔截圍捕可疑車輛遭碰撞，警察同仁受傷。（圖／記者傅誠攝）

▲陳員雖然繫上安全帶，但強大的撞擊導致他的肝腸被扯斷。（圖／記者傅誠攝）

▲▼虎警攔截圍捕可疑車輛遭碰撞，警察同仁受傷。（圖／記者傅誠攝）

▲陳姓員警腹部嚴重內傷，仍在加護病房觀察。（圖／記者傅誠攝）

顏姓男子擦撞警車後，於前方300公尺自撞分隔島停住，這才被後方的警車追上，檢測酒測值達0.32，身上還搜到K他命，訊後也依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。

台大醫院斗六分院表示，陳員被送來時處於休克狀態，急救後開刀發現肚子、腹部膜腔全都是血塊，治療處理後仍在加護病房觀察。雲林縣長張麗善也到院探視全身插管的陳姓員警說，「你們用自己的生命去博取我們最安全的環境，所以在他們犧牲自己的情況下，還奮不顧身，我相信我們要對員警特別的敬重」。

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關鍵字：雲林,虎尾,,蛇行,酒駕

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