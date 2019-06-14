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中山區美食／泰式X英式創意下午茶　超香芒果糯米飯搭英國皇室御用茶

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▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

 圖、文／WOW愛美食

周末假期和好朋友一起去喝下午茶，度過悠閒午後時光是相當美好的事，但總是吃蛋糕、鬆餅，是不是想換換口味呢？小編在充滿文藝氣息的中山區發現一家泰式創意餐廳，不僅有獨特的泰式點心，還能喝到英國皇室御用的茶品，享受異國風味的饗宴！

考乍熋宝是一家混合泰式和英式的餐廳，料理保留了泰式食材、大量使用辛香料的堅持，同時融入西餐廳的飲食習慣、配合台灣人的口味做調整，不同的甜點、茶品搭配和套餐式的點餐方式，不只是能吃飽的餐廳，也可以來喝下午茶喔！

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

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【芒果／鳳梨糯米飯】

泰式的糯米飯在定位上就是甜點，店家在製作的時候用糯米加椰奶、泰式調味料和香蘭葉一起蒸，因此除了米香之外，又多了一份自然的香氣，吃起來有點鹹甜，周圍灑上大量新鮮芒果、鳳梨，酸甜滋味搭配起來相當和諧，再加上不會過甜的泰式煉乳，是道清爽又健康的甜點！不過大家也知道水果都有自己的季節，芒果糯米飯就是夏季期間限定，熱愛芒果的你千萬別錯過喔！

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

【泰式軟法組】

下午茶的點心當然不是只有甜的啦，愛吃肉的朋友可以選擇「雞、豬、牛」一次滿足的泰式軟法組，三片法國手工軟法加上沙嗲雞、酸子醬豬五花、培根牛，一片拿起來大口咬下真的是超滿足！沙嗲雞混合咖哩和椰奶，香中帶甜；豬五花、培根牛用羅望子的果醬去調味，烘烤後讓肉汁增添一分滋味，一份點心三種享受。

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

【英國皇家御用茶】

雖然我們大多數人都不是貴族，但是可以跟他們喝一樣的茶！考乍熋宝引入約20種英國皇家御用的茶Fortnum&Mason，不同於台灣品茶多以茶葉為主，有大量的花果茶類和混和茶類，選擇真的是多到不行，小編點了最喜歡的水蜜桃口味，沒想到店員剛把茶壺端過來，從壺口飄出的茶香就濃到不行，座位周邊都被水蜜桃的甜味包圍，真的是太幸福啦！

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

店長說，這種茶在台灣市面上不好找，他們也依照不同的口味調整適合的沖泡時間和水溫，剛泡出來直接喝是一種口味，加了糖又是不一樣的感覺，大家可以自己嘗試看看。另外也考量到有時候天氣太熱，可以幫客人泡冰的，但基本上還是以無糖為主，想要加糖的話記得點餐時先告訴店員喔！

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

【手沖咖啡】

說到下午茶當然也少不了咖啡啦，考乍熋宝提供四種手沖咖啡：征服者、耶加雪非、曼特寧和哥倫比亞，使用現磨咖啡豆慢慢沖泡，不同的豆子都有各自對應的沖泡時間。味道的部分，曼特寧厚實偏苦，適合喜歡咖啡香氣濃厚的人；哥倫比亞口感柔順帶點堅果風味，偏中性；征服者咖啡口感滑順，帶點黑巧克力風味，也是偏中性；耶加雪菲味道帶點花香和杏桃風味，口感帶一點酸。

雖然手沖比機器泡來的複雜，但店家希望可以讓客人更加體會到咖啡本身的味道，因此堅持這樣的方式，另外上桌時也會另外提供牛奶和砂糖，可以自由搭配。

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

【泰式麵食】

如果甜點、點心吃不夠，肚子餓的話，也有很多泰式料理可以選擇，喜歡重口味的朋友一定要試試「酸辣海鮮麵」，一般的泰式麵，都是河粉或是板條，不過考乍使用手工米苔目，口感特別Ｑ，而湯底用了十幾種辛香料熬煮，一口湯下去強烈的酸味就會立刻衝上來，隨後辣味再散開，非常過癮，麵裡面還有蝦子、魚肉、花枝圈、金針菇等等，配料也很豐富。

不敢吃辣的朋友可以選擇「泰式清湯麵」，由泰國師傅創意發想，湯底用大骨熬煮，喝起來很濃郁，配料有豬五花肉片和蔬菜、杏鮑菇、秀珍菇等等。兩種麵品套餐都有附3種小菜，也都是泰式風味，不僅有蝦醬空心菜，還有特別的打拋炒杏鮑菇、女婿蛋，一次享受多種料理！

▲繽紛泰英式創意下午茶　超香芒果糯米飯配英國皇家御用茶。（圖／ETtoday）

吃過了這麼多蛋糕、鬆餅類的下午茶，下次也來體驗看看泰式的下午茶吧！

【考乍熋宝】
營業時間：週一至週六　11:30-21:00 （週日公休）
地址：台北市中山區中山北路一段57-2號
電話：02-2564-2153

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關鍵字：下午茶,芒果糯米飯,英國茶,WOW愛美食

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