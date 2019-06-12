漁光島竹棚壓死「清寒小五男童」！　老師自責抱頭痛哭：叫你起來

地方中心／台南報導

台南安平區億載國小一名小五男童10日下午跟著學校去戶外教學，結果因漁光島突然下起大雨躲進竹棚，沒想到風雨把竹棚吹垮，人當場被活活壓死。急救畫面可以看到老師不斷哭喊男童的名字，「老師叫你起來。」

▲竹棚倒塌壓死男童。（圖／記者林悅翻攝）



據了解，男童沒有帶換洗衣物，所以並無下水，之後當老師點名時人不見蹤影，被找到已是冰冷遺體。從急救畫面中可以看見，由於男童上救護車前已經沒有呼吸心跳，讓老師非常焦急、抱頭哭喊「起來」，神情相當自責，希望能夠出現奇蹟，但最後男童還是傷重不治。

當天戶外教學有一個班，除了有2名老師及一名家長外，還有一名教練、2名助理教練及10多名大專學生助理教練，人力編制上是足夠的，且發現天候不佳馬上停止課程，提早結束。

▲老師抱著友人無助大哭。（圖／東森新聞）



億載國小林志政校長指出，發生此事件全校師生深表遺憾與難過，事情發生得太突然，目前已進入司法調查，學校在案發後第一時間即報請教育局協助，對全校師生進行「安心輔導」，希望讓全校師生透過輔導來面對，校方會全力幫家屬釐清事件真相，為家屬爭取大的補償。

另外，因男童家境不好，父親靠打零工維生，社會局將協助喪葬費用，同時也會連絡慈善單位救助。

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