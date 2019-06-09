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澳洲奶粉大陸夯　解放軍護航艦隊訪問當地士兵忙搬運

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▲▼解放軍海軍崑崙山艦在亞丁灣進行護航任務時，接連遭遇兩波共計44艘小艇抵近。（圖／翻攝自南海艦隊）

▲解放軍海軍崑崙山艦。（圖／翻攝自南海艦隊）

記者馬叔安／綜合報導

解放軍海軍第31批護航編隊崑崙山艦、許昌艦、駱馬湖艦3日抵達澳洲花園島（Garden Island）的海軍基地，近日有當地媒體發現，解放軍在網船上搬運奶粉和面膜。根據報導，在過去十年間，由於大陸發生「毒奶粉」事件，澳洲的奶粉受到大陸民眾的喜愛。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，解放軍搬運奶粉的照片是在6日拍攝，3艘解放軍軍艦於週一早上駛入雪梨，這些軍艦的到來讓澳洲民眾相當驚訝，包括新南威爾斯州總理格拉迪斯·博利積奇莉安（Gladys Berejiklian），都沒有察覺到要接待這些船隻和其所運載的700名官兵。

《解放軍報》報導，解放軍第31批護航編隊崑崙山艦、許昌艦、駱馬湖艦在當地時間3日上午10點左右，在澳洲海軍直升機的引導下駛入軍港。報導指出，第31批護航編隊才剛結束亞丁灣（Gulf of Aden）、索馬里海域的護航任務，澳洲只是該艦隊訪問的第一站。

澳洲總理莫里森表示，中國軍艦對澳洲的訪問已經計畫了一段時間，這次的訪問是一次對等的回訪，因為澳洲海軍的艦艇已訪問過中國，「這次的訪問對其他人來說可能是驚喜，但對澳大利亞政府來說不是甚麼意外的事。」

►►解放軍3艦艇駛入雪梨花園島軍港　澳洲總理：屬友好訪問

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關鍵字：崑崙山艦,許昌艦,駱馬湖艦,Garden Island,花園島

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