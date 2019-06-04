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美國直擊／WWDC進入倒數　聖荷西會議中心湧入大批開發者

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▲▼WWDC2019活動現場。（圖／記者邱倢芯攝）

▲WWDC2019活動現場。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／美國舊金山報導

再過不到十分鐘，2019年蘋果開發者大會（WWDC）即將於舊金山聖核心會議中心開跑；一如以往地，開發者們參與相當踴躍，且進到會場後，四處不時還會傳來歡呼聲。

WWDC是全球蘋果開發者的年度盛會，現場不但擠入了大批開發者、獲得獎學金學生，也吸引了世界各國媒體與知名科技YouTuber前來共襄盛舉。

▲▼WWDC2019活動現場。（圖／記者邱倢芯攝）

▲已經有相當多開發者與媒體抵達活動會場。（圖／記者邱倢芯攝）

本次的WWDC預期將帶來iOS 13、MacOS 10.15、WatchOS 6，以及Mac Pro等軟硬體更新。在iOS 13方面，除了將有蘋果地圖、郵件，以及提醒等應用程式小幅更新外，據傳果粉最期待黑暗模式也將在此一版本中現身。

另外iOS 13也可能讓iPad變得更像電腦，iPad可以透過iOS 13獲得更好的多任務處理支持，以及提升第二螢幕的兼容性，並且將支援iPad與MacBook一起轉換為外接顯示器，並支持滑鼠的使用。而MacOS 10.15帶來與iOS更多的整合、WatchOS 6則是讓手錶可更獨立於iPhone之外。

▼本次活動與會人數相當可觀。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼WWDC2019活動現場。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：蘋果,Apple,WWDC,開發者大會

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