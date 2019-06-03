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瘋電影／今生情未了　不是所有的正妹美女行情都很好

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文／賴賴

▲▼今生情未了。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

這麼小品精品的作品，可以完成得如此完美無瑕，最強大的還是導演運籌帷幄的敘事手法太高明，不疾不徐的請君入甕，爆炸性的結局令人不斷回想前一個小時的每個細節，不但是小成本的完美作品，厲害的卡司挑選也是最大成功關鍵，太好看了，五顆星推薦。

女主角太美了是這部電影最大看點，美女的情緒起承轉合搭配小提琴的旋律，把劇情與靈魂結合得相得益彰，在極度壓抑下的情緒表達方式，暗藏著波濤洶湧的情感交流，男主角實在太神演技了，太多項入圍得獎，當年就獲得凱薩最佳導演與男配角，男女主角都入圍，濃濃細細的人生，要如何在最後得知答案而不咬牙切齒，人生就是這麼想像不到呀，真心好看。


片　　名：今生情未了
英文名稱：Un Coeur en Hiver
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2017-12-15
片　　長：01時45分
導　　演：克勞德梭特(Claude Sautet)
演　　員：丹尼爾奧圖(Daniel Auteuil) 、艾曼紐琵雅(Emmanuelle Béart) 、安狄度索里亞(André Dussollier)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：東昊


劇情大綱

1獻給全天下 不相信愛情的人 一生必看 法式愛情電影心經典

不愛你，就是我愛你的最好回答
一對志趣相投的好友合作開設小提琴工作室，少話沈穩的琴師史戴芬（丹尼爾奧圖）負責樂器修復，善於社交的瑪西姆（安狄度索里亞）則忙於銷售業務，兩人在樂音繚繞的美妙工作中合作無間，直到遇見閃耀動人的美女小提琴演奏家：卡蜜（艾曼紐琵雅），這段歡快的友誼奏鳴曲開始變調。

因女友卡蜜演奏專輯錄製在即，瑪西姆將調音、修整小提琴的重責大任交給摯友史戴芬負責，沒想到在工作過程中，才氣逼人甚至帶點傲氣的卡蜜竟默默地被沈默木訥、埋首工作的史戴芬吸引。她好奇這個可以摸透琴身琴弦的認真男人，是否也能看透自己內心的弦外之音。但無論卡蜜如何明示暗示，史戴芬的心彷彿被寒冰凍住，總是點到為止、不為情動搖，反而是瑪西姆漸漸察覺到女友的反常，三人的關係彷彿樂曲糾纏的音符，越演越烈卻也越來越難解……

▲▼今生情未了。（圖／IMDB）

▲專業技藝超高的小提琴修理師傅，感覺非常正直。

▲▼今生情未了。（圖／IMDB）

▲合夥人的女友不斷撩撥，卻一點都不被誘惑，非常會ㄍㄧㄥ。

 
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關鍵字：瘋電影,今生情未了,賴賴,丹尼爾奧圖(Daniel Auteuil),艾曼紐琵雅(Emmanuelle Béart)

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