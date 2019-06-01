　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

響應世界環境日　中市府：空品不良天數比去年已少4成

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市政府舉行淨灘活動，宣導落實環保理念。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府發動淨灘，清出5千公斤垃圾和回收物。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府、海巡署及慈濟基金會，選在1日世界海洋日舉行全民淨灘活動，清除3630公斤垃圾、資源回收物約1360公斤，減少塑料污染和海廢垃圾，此外，市府也響應世界環境日，今年1月至4月台中市PM2.5平均值，相較去年同期改善2.3微克；空氣品質不良天數相較去年同期減少4成，顯見市府力抗空污決心。

▲台中市政府舉行淨灘活動，宣導落實環保理念。（圖／台中市政府提供）

請繼續往下閱讀...

▲市府配合世界環境日，宣導落實永續經營理念。（圖／台中市政府提供）

市府今天在高美濕地辦理「世界海洋日」全民淨灘活動，副市長楊瓊瓔及海巡署長陳國恩到場共同呼籲民眾重視並維護海岸環境，包括各機關、學校及環保志工等超過8百人參與，共同推動「減塑撿塑」，鼓勵減少使用塑料製品，並致力資源回收再製。

環保局表示，這次淨灘包括廢棄物和資源回收物合計4990公斤，此外市府也派出5艘由漁船組成的「環保艦隊」負責「淨海」，清除海漂垃圾，將撿拾的垃圾舖排成「海豚」圖形，象徵還給海豚更適合生存的大海。

撿拾的寶特瓶交由慈濟基金會收集、清運，經過再造程序製成毛毯後，分送給各救難單位及弱勢或急難災民使用，慈濟在現場就捐贈環保毛毯235條及可折疊多功能福慧床79床，供海巡署中部分署使用。

環保局長吳志超表示，今年世界環境日主題為「空氣污染」，以倡議空污防治為出發點，市長盧秀燕上任後，要求台中火力發電廠改善排汙、堅持中電不北送、加強稽查汙染源、並透過資訊軟體提前預告空品訊息等措施，因此，今年1月至4月台中市PM2.5平均值，相較去年同期改善2.3微克；空氣品質不良(AQI>100)天數相較去年同期減少四成。

ET快訊
新婚3個月突墜19F身亡...丈夫痛哭！警方偵破驚「全是設計
激似曾莞婷！40歲辣媽逆生長「蜜桃臀看光」兇炸　網暈：說20
韓國瑜超級大進場「空拍十字全滿」　他對比太陽花：至少50萬人

關鍵字：世界環境日,空品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多買iPad mini 5　網留神秘數字「123465」！他1張圖揭密...網全跪了

鋒面滯留「雷雨再3天」！　台東周日亮「高溫黃燈」熱飆36°C↑

樹蔭下收操！阿金一陣狂吠…他急喊6次「我是人」自清　網笑炸：超有畫面

這手相發大財！比爾蓋茲、郭董「M字掌」秒驗證　一招確認超有錢

響應世界環境日　中市府：空品不良天數比去年已少4成

《大頭》童謠作者95歲熊智銳成最高齡博士生　文大校長走下台為他撥穗

1100元盲包送原味絲襪！「水蜜桃蹦出」男PO影：手感不錯　網喊賺到了

續發大雨特報！新北宜蘭等12縣市防短時強降雨、雷擊強陣風

愛神指定好腦公！這3星座「值得依靠」快嫁了　天秤懂分寸、第1名給歸屬感

激似曾莞婷！40歲辣媽逆生長「蜜桃臀看光光」兇炸　網暈：說20歲也信

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

《私生活》殺青朴敏英耀眼現身　金材昱「行走的賀爾蒙」帥到瘋

大學教官偷吃馬尾陸籍交換生　「狂歡3天」摸腿深吻照全曝光

好市多買iPad mini 5　網留神秘數字「123465」！他1張圖揭密...網全跪了

鋒面滯留「雷雨再3天」！　台東周日亮「高溫黃燈」熱飆36°C↑

樹蔭下收操！阿金一陣狂吠…他急喊6次「我是人」自清　網笑炸：超有畫面

這手相發大財！比爾蓋茲、郭董「M字掌」秒驗證　一招確認超有錢

響應世界環境日　中市府：空品不良天數比去年已少4成

《大頭》童謠作者95歲熊智銳成最高齡博士生　文大校長走下台為他撥穗

1100元盲包送原味絲襪！「水蜜桃蹦出」男PO影：手感不錯　網喊賺到了

續發大雨特報！新北宜蘭等12縣市防短時強降雨、雷擊強陣風

愛神指定好腦公！這3星座「值得依靠」快嫁了　天秤懂分寸、第1名給歸屬感

激似曾莞婷！40歲辣媽逆生長「蜜桃臀看光光」兇炸　網暈：說20歲也信

歐冠／英媒預測決賽熱刺陣容　若凱恩不上、孫興慜將先發

抓包噁男偷拍她裙底！　剽悍女演員「抓耳朵怒賞2巴掌」當眾罵爆：你個畜生

高雄小黑綑綁案找到兇手！　飼主養12年...卻痛下毒手

近40萬韓粉重現「紅海」奇景！多位青壯派立委出席挺韓

無牌小貨車違規逆向遭警攔　倒楣通緝犯躲車廂被揪出

全家店員穿制服進小7取貨　門一開對民眾喊歡迎光臨！網笑翻：直接來上班

暴雨三度襲凱道　2張照片讓韓粉看了全動容：堅定挺韓！

鳳林「找到田泥巴運動會」好玩受歡迎　藝人吳宗憲都體驗過

多虧吳子嘉？韓粉風雨生信心　黃敬平：初選結果形同出爐

日版《我可能不會愛你》10主角公開！　大仁哥「換新工作」Maggie是短髮正妹

生活熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

即／高雄深夜4.6地震！網友被..

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

直播認了有私生子！館長曝：在苗..

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告..

好市多再現群眾狂搬貨　搶購商品..

「Uber條款」正式通過！10..

6/1起10大影響荷包新措施上..

不生氣不要緊！一生氣最可怕星座..

借車幫加油！哥看發票大怒：不是..

激似曾莞婷！40歲媽逆生長超兇

大學休學種菜　27歲少年仔年收..

機器掉1條線　男收工錢被翻白眼

更多熱門

相關新聞

中火污染／中市府增350個微型感測器　空品更透明

台中市政府環保局全力防治空汙，也讓空氣品質數據更公開透明，今年將與行政院環保署合作，年底前在工廠、學校及公共場所等人口密集區增加350個「微型感測器」布點，使鄰近感測器100至300公尺的民眾，能快速掌握空氣品質即時參考數據，以利進行相關防護及準備。

清明收假灰髒空氣猛攻！下午會更糟

西半部空品差　沿路鞭炮迎大甲媽　母湯喔

台中市緊急預告「空汙警報連3天」

31測站拉空汙警報！　周五鋒面南下才好轉

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

女老師車頭燈太亮！「緊T包不住渾圓胸」形狀超美

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

凱道造勢擠爆2.5萬人　韓粉開唱、打戰鼓

見「閨密和老公街角濕吻」她怒折好友脖子

直播認了有私生子！館長曝：在苗栗當議員

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！32男淫奪1女

影／神正檳榔西施　白皙電眼有橋本環奈fu

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告後更慘

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面