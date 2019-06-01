響應世界環境日　中市府：空品不良天數比去年已少4成

▲台中市政府發動淨灘，清出5千公斤垃圾和回收物。（圖／台中市政府提供）



記者鄧木卿／台中報導

台中市政府、海巡署及慈濟基金會，選在1日世界海洋日舉行全民淨灘活動，清除3630公斤垃圾、資源回收物約1360公斤，減少塑料污染和海廢垃圾，此外，市府也響應世界環境日，今年1月至4月台中市PM2.5平均值，相較去年同期改善2.3微克；空氣品質不良天數相較去年同期減少4成，顯見市府力抗空污決心。

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▲市府配合世界環境日，宣導落實永續經營理念。（圖／台中市政府提供）

市府今天在高美濕地辦理「世界海洋日」全民淨灘活動，副市長楊瓊瓔及海巡署長陳國恩到場共同呼籲民眾重視並維護海岸環境，包括各機關、學校及環保志工等超過8百人參與，共同推動「減塑撿塑」，鼓勵減少使用塑料製品，並致力資源回收再製。

環保局表示，這次淨灘包括廢棄物和資源回收物合計4990公斤，此外市府也派出5艘由漁船組成的「環保艦隊」負責「淨海」，清除海漂垃圾，將撿拾的垃圾舖排成「海豚」圖形，象徵還給海豚更適合生存的大海。

撿拾的寶特瓶交由慈濟基金會收集、清運，經過再造程序製成毛毯後，分送給各救難單位及弱勢或急難災民使用，慈濟在現場就捐贈環保毛毯235條及可折疊多功能福慧床79床，供海巡署中部分署使用。

環保局長吳志超表示，今年世界環境日主題為「空氣污染」，以倡議空污防治為出發點，市長盧秀燕上任後，要求台中火力發電廠改善排汙、堅持中電不北送、加強稽查汙染源、並透過資訊軟體提前預告空品訊息等措施，因此，今年1月至4月台中市PM2.5平均值，相較去年同期改善2.3微克；空氣品質不良(AQI>100)天數相較去年同期減少四成。